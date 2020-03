Převratné změny v chodu klubu by to znamenat ale nemělo. Místopředsedou je Josef Hort, výkonný výbor je šestičlenný. Trenérem A týmu samozřejmě zůstává Petr Kylíšek.

Tým FC Náměšť-Vícenice je v rozehrané sezoně na deváté příčce, vedení klubu čeká na další kroky fotbalové asociace. "My teď čekáme, jaké bude rozhodnutí asociace a tím i krajského svazu. Ve hře jsou různé varianty. Pokud by byla sezona anulována a zároveň zákaz konání sportovních akcí v dohkedné době zrušen, mohly by červnové termíny psoloužit jako příprava na novou sezonu," dává návrh Jabůrek.