Přitom ještě na podzim nastupoval třiatřicetiletý třebíčský odchovanec v dresu rivala z Náměšti nad Oslavou. „Původně jsem měl přitom v plánu na jaře oblékat dres Náměště,“ přiznal Radek Durda.

Co jej přimělo ke změně? „Na přelomu roku mě oslovil pan Ležák s tím, zda bych se mužstva neujal jako trenér. Po krátké rozvaze jsem s tím souhlasil,“ vysvětlil.

U mužstva však nebude působit sám. „Budu tvořit rovnocennou dvojici ještě s jedním trenérem, jehož jméno zatím neprozradím. Jako poradce nám pak bude pomáhat Ivan Čermák,“ doplnil.

Znamená to, že se sedmi vstřelenými brankami nejlepší podzimní střelec Náměšti už pověsil kopačky na hřebík? „Zatím ne, ještě nadcházející půlrok bych chtěl hrát. Za každou cenu se ovšem na hřiště tlačit nebudu," zdůraznil.

Svoji roli v tom sehraje také zdravotní stav byvšího talentu třebíčského fotbalu, který zde zažil také vyšší soutěže než „jen" krajský přebor. „Uvidím, jak se budu cítit po zdravotní stránce. Měl jsem problémy s kolenem, navíc ta dlouhá přestávka… Definitivní rozhodnutí jsem ještě neudělal," naznačil.

Svým novým svěřencům zatím mohl nový kormidelník pouze dodat individuální plány. „Kluci je mají plnit. To znamená chodit běhat a vůbec se celkově udržovat. Zatím to celkem funguje, i když to samozřejmě není ideální průběh přípravy," pousmál se Durda.