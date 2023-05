Lídr z Pelhřimova zajíždí do Žirovnice, kde mu v sobotu od 15 hodin stačí k jistotě návratu do divize získat i bod za nerozhodný výsledek. Nečeká jej ovšem jednoduchá práce.

Fotbalisté Slavoje se totiž po dlouhém tápání konečně nastartovali. „Po páteční výhře nad Novou Vsí a následně nedělní na půdě Sapeli jsme se chytli. Navíc jsme dvakrát za sebou udrželi čisté konto, což už se nám předtím dlouho nestalo,“ pochvaloval si kouč Žirovnice Roman Hřib.

Když se k tomu připočte nerozhodný výsledek s Náměští, neprohrál Slavoj třikrát za sebou. Definitivně tak zažehnal možné sestupové obavy. „Uklidnili jsme se a začali si konečně věřit. Pokud hrajeme vzadu maximálně zodpovědně, hned se to na výsledku projeví,“ všiml si.

Fotbalisté Štoků začali hrát až příliš pozdě, Telč si minimální náskok udržela

Punc velkého okresního derby pro fotbalisty Žirovnice ještě zvýrazňuje skutečnost, že mohou velkému rivalovi překazit postupové oslavy. „Jsme si toho dobře vědomi. Ten zápas je pro všechny velkým tahákem, to, že bychom Pelhřimovu ještě na chvíli překazili oslavy postupu, je pak motivací navíc,“ usmíval se.

Jakou taktiku proti vedoucímu celku přeboru zvolí, nechtěl lodivod Slavoje prozrazovat. „Pokud chceme uspět, musí se to sejít tak, že minimálně deset z jedenácti hráčů na hřišti podá nadstandardní výkon. Opět musíme vyjít především z kvalitní obrany,“ poznamenal Hřib.

Poslední možnost odvrátit již takřka jistý sestup mají fotbalisté poslední Náměšti nad Oslavou-Vícenic. K tomu však v neděli odpoledne doma musí zdolat Dukovany.

Fotbalisté Herálce vydřeli další cenný bod ve Velké Bíteši až v závěru utkání

Ty jsou v tabulce hned nad nimi a mají pět kol před koncem devítibodový odstup. „Dokud ještě nějaká šance na záchranu je, chtěli bychom zabojovat a soupeře potrápit,“ neskrýval kormidelník Náměšti Luděk Hadraba.

A dodal ještě jeden důležitý aspekt. „Stále není jisté, kolik mužstev bude z přeboru sestupovat. Dukovany, ale i Rapotice, s nimž hrajeme za týden, potřebují bodovat. Do nedělního zápasu půjdeme s tím, že bychom jej chtěli zvládnout,“ burcoval.

Pokud by se poslednímu celku tabulky podařilo alespoň remizovat, byl by to jeho první! bodový zisk na domácí půdě v tomto ročníku. „Doma se nám nedaří, to je fakt. Ale nemyslím si, že by naše předchozí nezdary měly společného jmenovatele. Je to spíše souhra okolností. Rádi bychom to ale samozřejmě zlomili,“ potvrdil Hadraba.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 22. KOLO

SOBOTA: Žirovnice – Pelhřimov (15.00).

NEDĚLE: Velké Meziříčí – Okříšky (14.00), Nová Ves – Rapotice, Slavoj Polná – Chotěboř, Náměšť nad Oslavou-Vícenice – Dukovany, Kamenice nad Lipou – Nové Město B, Ledeč nad Sázavou – Sapeli Polná (vše 16.30).