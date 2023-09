Úvodní vysoká výhra 6:0 na půdě rezervy Velkého Meziříčí naznačila, že by ambice nováčka mohly mířit hodně vysoko. Jenže pak přišla domácí remíza 3:3 v derby proti Okříškám, po níž následovaly dvě těsné prohry. „Pokaždé rozhodlo to, že jsme neproměnili šance,“ komentoval kouč FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

Zvlášť to platilo o týden staré prohře 0:1 v Nové Vsi. „Při rozboru utkání jsem napočítal patnáct našich vyložených šancí. Z toho čtyři, kdy jsme zakončovali na malém vápně. Pokud tolik příležitostí nedáte, nemůžete vyhrát,“ krčil rameny.

Jen na nedostatek zkušeností to ale svádět nechtěl. „Je pravdou, že mít zkušeného útočníka, možná bychom pět nula vyhráli. Ale zakončit do branky z malého vápna už není tolik jen o zkušenosti,“ zdůraznil.

Hořká byla také nedělní domácí porážka 2:3 proti ex-divizní Bystřici nad Pernštejnem. Pětadvacet minut před koncem přitom nováček vedl 2:0. „Naše vedení jsme mohli dvakrát zvýšit, ale bez efektu, což rozhodlo. Bystřice během dvou minut vyrovnala a v nastavení po trošku sporné situaci rozhodla,“ popisoval Franěk inkriminované momenty zápasu.

Ze čtyř utkání tak má Foška „jen“ stejný počet bodů. „Je to pro naše mladé hráče obrovská zkušenost. Kromě první půle s Okříškami jsme byli ve všech zápasech fotbalovější. Šance si vytváříme, jenže je nedáváme. Tím jsme se připravili o šest bodů,“ vypočítal.

Cíle nováčka se ani přes trošku rozpačitý start nemění. „Dál jdeme zápas od zápasu, nic jsme nepřehodnocovali. Musíme poslední zápasy hodit za hlavu, ale také se z nich poučit,“ nastínil.

Dokáže to kabina plná talentovaných mladíčků? „Musíme to s kluky rozebrat na tréninku. Bylo vidět, že po prohře s Bystřicí byli hodně zklamaní. Rádi by se o postup pokusili, dobře ví, že tým je tu kvalitní. Rozebírají to mezi sebou, ty nepodařené výsledky je mrzí, ale je to za námi. Teď už se s nimi prostě nedá nic dělat,“ uzavřel Tomáš Franěk.