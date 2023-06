O vítězi a tím pádem i postupujícím do divize už je v krajském přeboru Vysočiny jasno. Dvě kola před koncem této sezony však ještě je pořád o co hrát.

Pelhřimov získal definitivu svého triumfu v letošním ročníku již před nějakým časem. Vzhledem k letnímu rozšíření divize ovšem letos z pěti moravských a slezských krajských přeborů postoupí hned sedm mančaftů. Teoreticky tak může do čtvrté nejvyšší soutěže v Česku zamířit i druhý celek konečné tabulky přeboru.

A po víkendových výsledcích 24. kola se na stříbrnou příčku vyhoupli fotbalisté Chotěboře. Ti v neděli zvítězili v Nové Vsi 4:2. „Soupeř byl kvalitní, hlavně ve středu pole měl sílu. My jsme ale zápas zvládli, když vstřelených branek mohlo být i více,“ poznamenal kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Remízy pomohly Humpolci i Slovanu k záchraně. Šance Bystřice ale ještě dál žije

Na třetí Slavoj Polná a čtvrtou Kamenici nad Lipou má celek z Havlíčkobrodska náskok jediného bodu. „Naším cílem bylo umístění na pomyslné bedně, tedy do třetího místa. Na jaře jsme ale chtěli trošku uvolnit našim dorostencům, které jsme na podzim hodně využívali,“ popisoval.

Jarní část vychází Chotěboři na jedničku s hvězdičkou. Z dosavadních deseti utkání ztratila body jen za remízu na půdě Polné a nečekané domácí prohru s rezervou Velkého Meziříčí. „Proti Meziříčí to byl specifický zápas, do nějž jsme vstupovali hodně oslabení. Přesto jsme v něm alespoň bod uhrát mohli. Více mě mrzí remíza v Polné, tam jsme měli vyhrát,“ prozradil kormidelník Chotěboře.

Pokud by nastala situace, kdy by se jeho ovečky na konci sezony udržely na druhém místě a měly možnost postoupit do republikové soutěže, ničemu by se v Chotěboři nebránili. „Ta myšlenka už nás napadla. Asi bychom takovou možnost využili. Jedinou obavu bych měl z mládí našeho kádru. Ale zase by to pro mladé hráče byla cenná zkušenost,“ přemítal.

Prohry, ale také větší naděje. Páteční derby Meziříčí s Vrchovinou bude klíčové

V závěrečných dvou kolech Chotěboř přivítá poslední Náměšť a poté zavítá na stadion postupujícího Pelhřimova. „Ničím se nesvazujeme, v první řadě chceme, aby se mladí kluci fotbalem bavili,“ dodal Jakeš.

O velké překvapení se v sobotu postarali fotbalisté nováčka z Rapotic. O záchranu bojující celek totiž jako první na jaře obral o body suverénní Pelhřimov. Navíc před jeho fanoušky.

Remízu 1:1 navrch domácí favorit zachraňoval až v závěru. „Bodu si určitě ceníme, je dobrý už jenom pro zvýšení sebevědomí,“ neskrýval lodivod Rapotic Tomáš Brabenec.

Fotbalistům Košetic se vrátila pohoda, v sobotu to odnesla "kanárem" Mírovka

Dobře si ale uvědomoval, že k výhře, která by Rapoticím dala jistotu záchrany, nebylo daleko. „Musím uznat, že Pelhřimov vyrovnal zaslouženě. Díval jsem se ale na video a jsem přesvědčený, že vyrovnávací trefě předcházel faul na našeho hráče,“ zmínil.

K tomu, aby se celek z Třebíčska nemusel ohlížet na výsledky ostatních mužstev, mu „stačí“ z posledních dvou utkání získat jeden bod. Nebude to ale jednoduché.

V sobotu dorazí do Rapotic předposlední Dukovany, které na svého tabulkového souseda ztrácí šest bodů. „Chceme si zajistit záchranu už v tomto zápase, abychom mohli pak jet do Žirovnice v klidu. Sice nám bude stačit bod, ale jen na něj proti Dukovanům určitě hrát nebudeme,“ sdělil Brabenec.