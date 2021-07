Ve finálovém utkání krajského poháru Vysočiny neprodali fotbalisté Rapotic svoji kůži lacino. O soutěž výše působící Nová Ves ovšem byla nad jejich síly. Se svojí poutí soutěží přesto mohou být, i přes nedělní vysokou prohru 2:6, na Třebíčsku spokojení.

Ve finále krajského poháru Vysočiny byli fotbalisté Nové Vsi (v modrých dresech) nad síly Rapotic (v zelených dresech). | Foto: Jaroslav Loskot

Do nedělního utkání nastupovali hráči Rapotic v roli outsidera. „Nová Ves byla jasným favoritem. My jsme jí to chtěli co nejvíce znepříjemnit, aby nedostala pohár pro vítěze tak lacino. V každém případě ale musím uznat, že soupeř byl po celý zápas lepší,“ načal svůj rozbor nedělního finálového duelu asistent trenéra Rapotic Karel Kovařík.