A nešlo o ledajaké ztráty. „Na stoperu jsme postrádali Ukrajince Adamenka, což je náš klíčový hráč do defenzivy. Na kraji zálohy pak absentoval Ošmera, o jehož kvalitách se vůbec nemusíme bavit,“ popisoval trenér Rapotic Tomáš Brabenec.

Přesto se jeho mužstvu podařilo tyto ztráty vynahradit. „Ostatní kluci je zastoupili kolektivním výkonem. Byla to od nás poctivá práce po celých devadesát minut,“ pochvaloval si.

Přitom hostující favorit se dostal do vedení. „Klíčové bylo, že se nám ještě do poločasové přestávky podařilo vyrovnat. Hosté se dostávali do šancí, ale nás podržel výborným výkonem gólman Laš,“ ocenil výkon brankářské jedničky.

Kormidelník Rapotice nikterak neskrýval, že by s případnou remízou byl před i v průběhu zápasu spokojený. „Bod bych bral všemi deseti, to nebudu zastírat. Zkraje druhé půle jsme se dostali pod menší tlak, ale gólman Laš nás opět držel.“

Čtvrthodinu před koncem přišlo rozhodnutí, když domácí celek během jediné minuty hned dvakrát skóroval. „Náš druhý gól padl po chybě gólmana Třebíče. Durajka ho dorážel a on do něj ve zmatku napálil balon, který zamířil do branky. Chvíli po rozehrání poslal gólman Laš dlouhý nákop přes celé hřiště, na něj si naběhl Šmarda, který přehodil brankáře Třebíče,“ popisoval.

V derby se tak nečekaně radoval loňský nováček. „Utkání mělo náboj, vždyť v našem týmu je hned několik kluků z Třebíče. Navíc Foška tu měla svůj kotel, takže atmosféra byla opravdu parádní,“ doplnil Brabenec.