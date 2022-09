Nový Rychnov šel do zápasu s lídrem s tím, že nemá co ztratit. „Povedl se nám začátek utkání. Přečkali jsme nápor Pohledu, pak jsme z naší třetí šance šli do vedení,“ přidával svůj pohled na nedělní zápas asistent trenéra Nového Rychnova Marek Císař. Skóre otevřel ve 21. minutě Ondřej Kratochvíl.

Domácím pak výrazně pomohl druhý gól, který obstaral v 39. minutě Daniel Novák. „Druhý gól byl hodně důležitý,“ zdůraznil Marek Císař.

Vzájemný souboj „odpadlíků" byl jednoznačný. Dobronín bude čekat na novou krev

Hosté mohli ve druhém poločase vývoj utkání zdramatizovat, ale neprosadili se ani z velké šance, kterou měl hlavičkující Tomáš Král. Novorychnovský gólman Jiří Holan jeho šanci zneškodnil a v 81. minutě přidal třetí branku domácích David Brtnický.

Vzápětí fauloval unikajícího Davida Brtnického Jaromír Vopršal, uviděl červenou kartu a utkání se dohrálo víceméně v poklidu. „Ceníme si toho, že jsme od Pohledu nedostali gól,“ připomínal Marek Císař. „V předcházejících kolech jsme měli i trochu smůlu, většinou prohrávali o gól, teď v neděli to byl úplně jiný zápas,“ dodával muž z novorychnovské lavičky. „Nový Rychnov hrál dobře, body si zasloužil, myslím, že půjde nahoru,“ dodával Jan Růžička.

V příštím kole hostí vedoucí Pohled Kostelec, který je v tabulce šestý. Předposlední Nový Rychnov čeká zápas na hřišti posledního Rozsochatce.