Už za pár dní začne jejich další mise za vysněným návratem do divize. Přesto však fotbalisté Pelhřimova během pauzy mezi loňskou a nadcházející sezonou zaznamenali několik ztrát. „Na našich ambicích to ovšem nic nemění,“ potvrdil kouč FK Maraton Richard Zeman.

A hned začal vyjmenovávat řadu ztrát, které musel během uplynulých týdnu počítat. „O konci dlouholeté útočné opory Pavla Bendy jsme věděli. Věnuje se trénování u mládeže FC Vysočina, končit chtěl už v zimě,“ sdělil Zeman.

V týmu už nebude pokračovat ani dvojice hráčů z Jindřichova Hradce. „Hradec sestoupil do jihočeského krajského přeboru, Jakub Rejthar se proto rozhodl, že bude hrát tuto soutěž doma. Ondřej Blažek je pracovně vytížený, proto bude působit v nižší soutěži,“ prozradil.

S dalšími dvěma odchody ale vyššími soutěžemi ostřílený lodivod příliš nepočítal. „Poměrně neplánovaně se Martin Kostroun rozhodl vrátit do Pacova, který postoupil do 1. A třídy. A Vojtěch Poul pro změnu zamířil za angažmá do Rakouska,“ nastínil.

V kolonce příchodů svítilo týden před startem nového ročníku pouze jedno jméno. „Z dorostu jsme do mužstva přeřadili Filipa Moravu, což je univerzální hráč do ofenzivy. Už od jara máme vyhlédnutého šikovného záložníka v rezervě druholigové Vlašimi, ale zatím se jeho příchod nepodařilo dotáhnout,“ neskrýval Zeman.

Na ambicích Pelhřimova se však nic nezměnilo. „Dál platí, že soutěž chceme vyhrát a vybojovat postup do divize,“ zdůraznil.

A hned vyjmenoval největší konkurenty. „Výrazně posílilo Sapeli Polná, s těmi se musí rozhodně počítat. Samozřejmě Nová Ves, která má kvalitní tým. Nebezpeční budou i všichni tři nováčci. Ohlížet se ale musíme jen sami na sebe a jít zápas od zápasu. Nepočítám, že tu letos bude nějaký suverén, jakým loni byly Speřice.“

Na čem musí v Pelhřimově zapracovat, má jejich kouč jasno. „Dopředu má mužstvo sílu. I příprava ale ukázala, že gólů až příliš dostáváme,“ všiml si Zeman.