A nutno dodat, že po zásluze. „Zápas rozhodla vyšší kvalita fotbalistů Chotěboře. Musím uznat, že v sobotu vyhráli naprosto zaslouženě,“ upřímně sdělil kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Ačkoliv se na to zkušený kormidelník nechtěl vymlouvat, nečekané odehrání zápasu na umělé trávě jeho celku příliš nepomohlo. „Kouč Chotěboře mi to volal den před utkáním. Mohu si o tom myslet cokoliv, ale myslím, že v tomto počasí by se na umělce hrát nemělo,“ komentoval Hekerle.

A na toto téma ještě dodal: „My umělou trávu nemáme, naopak Chotěboř na ní stále trénuje. Nějaké procento tam ve prospěch soupeře určitě hrálo, ale na to bych naši prohru nesváděl. Ve druhé půli jsme hráli špatně.“

Přitom v úvodním dějství byla k vidění vyrovnaná partie, v níž šly Okříšky dokonce do vedení. „První poločas byl vcelku vyrovnaný, i když domácí byli lepší na balonu. K vidění byla, vedle jednoho gólu na každé straně, spousta závarů před oběma brankami,“ popisoval.

Po změně stran až ale na hřišti vládlo pouze jedno mužstvo. „Ve druhé půli byla Chotěboř jasně lepším týmem. Když to vezmu, tak si ani neuvědomuji, že bychom za druhých pětačtyřicet minut vůbec vystřelili na branku soupeře,“ připomenul lodivod SK Huhtamaki.

Co stálo za špatným výkonem jeho týmu po změně stran? „Chotěboř hrála velice dobře kombinačně, přesně věděli, co chtějí hrát. Naopak my se na umělé trávě trápili. Druhá půle se nám nepovedla, soupeři můžu jen pogratulovat,“ vysekl poklonu.

Na čele tabulky přeboru nyní mají první FŠ Třebíč, Chotěboř i Okříšky shodně 34 bodů. „Myslím, že je to pro fotbal jedině dobře. První čtyři mančafty jsou v rozmezí tří bodů, je to vyrovnané. Každý může prohrát i vyhrát s každým, bude o co hrát,“ usmíval se Hekerle.