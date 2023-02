Prakticky od začátku přípravného bloku postrádá kvartet hráčů. Dva do ofenzivy, další dva v obranné vozbě. „Ale jen jediné je zranění, které se stalo v rámci přípravy,“ zdůraznil.

Na mysli měl krajního záložníka Vojtěcha Komínka. „Ten hned na prvním tréninku špatně došlápl a bez cizího zavinění si zlomil na pravé noze zánártní kůstky,“ mračil se Nedvěd.

Nechodící sádra na řadu týdnů, to není dobrá prognóza. „Sádru Vojtovi sundají někdy na začátku března, pak začne s rekonvalescencí. Těžko předjímat, ale myslím, že začátek jarní sezony asi nestihne,“ předpokládal.

Další trio fotbalistů Nové Vsi trápí shodně problémy s kolenem. „Pravý obránce Forchtsam se zranil při podzimním utkání v Rapoticích a od té doby na hřišti nebyl. V březnu má jít na vyšetření, po něm budeme moudřejší,“ potvrdil kouč Nové Vsi.

Zásah utrpěla rovněž druhá strana defenzivy mančaftu z Novoměstska. „Levý bek Michal Kuchta měl problémy s kolenem v době covidu, zhruba dva roky zpátky. Tehdy mu lékař řekl, aby v případě, pokud by se mu to zranění opět ozvalo, na nic nečekal a znovu přišel. Což se bohužel nyní stalo,“ postýskl si.

Doba návratu levonohého obránce je krajně nejistá. „Prý se mu v kolenu něco ucpává, bude asi muset na operaci. Přitom už velkou část podzimu Michal neodehrál kvůli zlomené klíční kosti. Absolutně nedokážu odhadnout, kdy se vrátí,“ přemítal Nedvěd.

Posledním do party pak je útočník František Kovář. „Fanda má už nějaký čas naplánovanou operaci menisku a chrupavky, na kterou půjde v polovině března. Po ní to bude trvat nějakých čtyři až šest týdnů, než by mohl být k dispozici. Pokud půjde o relativně lehký zákrok, mohl by začátkem května naskočit do zápasového kolotoče,“ nastínil.

Kádr Nové vsi je tak nyní poměrně prořídlý. „Je to smůla, ale vlastně jediné zranění je to Komínkovo, jinak jde o věci, které už se nějaký čas táhly,“ zopakoval.

V kolonce možných posil má stabilní účastník elitní krajské soutěže jedno jméno. „Trénuje s námi Jakub Doležal, který na podzim působil v Radešínské Svratce. U něj je však situace obtížná, jelikož hraje také hokej,“ popisoval Nedvěd.

O teprve sedmnáctiletého hráče by ale měl zájem. „Je nás málo, proto bych o něj určitě stál. Jakub je dynamický, silově dobře vybavený, navíc z hokeje zvyklý podstupovat souboje. Na kraj zálohy či obrany by se nám hodil,“ naznačil.

O uplynulém víkendu sehráli fotbalisté Nové Vsi první přípravný zápas. O soutěž níže působící Měřín zdolali vysoko 5:0. „Byl to klasický první přípravný zápas, trošku neurovnaný. Byla vidět řada chyb, ale na premiéru to zase nebylo tak špatné,“ pousmál se.

Nadcházející víkend budou mít v Nové Vsi volno. „Další týden nás od čtvrtka do neděle čeká soustředění a poté zápasy s Kunštátem, Žďárem a generálka proti Třebíči,“ doplnil Nedvěd.