Oba celky se totiž v sobotním dopoledním utkání rovnoměrně střídaly v zahazování vyložených příležitostí. „Herně šlo o vyrovnaný duel, v němž si v první půli oba celky vytvořily po dvou šancích. Podobný scénář se opakoval také po změně stran,“ popisoval Kylíšek.

Zdálo se tedy, že utkání směřuje k nerozhodnému výsledku. Devět minut před koncem si ovšem k trestnému kopu kousek za velkým vápnem Náměšti stoupl hostující Bibr a úchvatnou střelou zápas rozhodl.

Krásný fotbalový moment musel ocenit rovněž kormidelník klubu z Třebíčska, byť mu příliš radosti neudělal. „Byla to jediná střela Meziříčí na branku ve druhé půli, ale parádní. Ten balon letěl přímo do šibenice, ale ještě se dvakrát odrazil od břevna. Vypadalo to, že se možná odrazí ven, ale bohužel nakonec skončil v síti. Ale zakončení to bylo úžasné,“ vysekl poklonu střelci hostů.

Pokud jde o herní stránku zápasu, střídali fotbalisté Náměšti lepší momenty s těmi horšími. „Byly pasáže, kdy jsem byl s naší hrou poměrně spokojený. Jenže objevily se i takové, kdy jsem byl pro změnu hrubě nespokojený,“ neskrýval své rozpaky Kylíšek.

A byl také konkrétní. „Až příliš často jsme kazili v přechodové fázi, dělali jsme spoustu nevynucených chyb. Tím pádem hodně trpěla naše útočná vozba. Po ztrátách se to na nás valilo a stálo nás spoustu sil získávat balon zpět. Podobně na tom ovšem byli i hosté, kteří byli v sobotu štastnějším celkem.“

Jediným, koho náročný trenér za sobotní výkon mohl pochválit, byl střídající záložník Mojmír Matoušek. „Naši hru po změně stran oživil, zahrál opravdu výborně. Jinak jsme kazili jeden vedle druhého. Nevím, čím si to vysvětlit, nervozitou to určitě nebylo,“ byl si jistý.

Náměšť v letošní premiéře rovněž představila novou posilu na postu stopera. Teprve devatenáctiletý Temuulen Tumurbaatar má mongolské kořeny. „Jeho rodiče z Mongolska pochází, ale ten chlapec se už narodil v Česku. Nebýt toho jména, nikdo by nehádal, že má tak exotické kořeny. Jak jsem chválil Matouška, tak Temuulena bych mohl také. Hned v prvním utkání ukázal, že se jedná o výborného fotbalistu,“ sdělil lodivod Náměšti.

Stoper s exotickým jménem bude na Třebíčsku hostovat následující půlrok z třetiligového Znojma. „Ve Znojmě by byl až pátým stoperem, takže by se na hřiště dostal jen sotva. Naopak nás na tomto postu tlačila bota, proto jsem jeho příchod jen uvítal,“ přiznal.

Vzhledem k těžkému losu zkraje sezony nezačali hráči Náměště ideálně. V dalším kole totiž zajíždí na půdu rozjeté Žirovnice, aby o týden později přivítali favorizovaný Pelhřimov. „Start to není ideální. Navíc prohra s Meziříčím mrzí o to víc, jelikož nám taková mužstva vyhovují. Mladí a běhaví hráči, kteří chtějí hrát. Žádná kopyta či řezníci. Je to škoda, ale musíme prohru vynahradit a máknout teď v Žirovnici,“ burcoval své ovečky Kylíšek.