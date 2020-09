Vyrovnanou bilanci mají zatím fotbalisté týmu Náměště-Vícenic. V obou domácích duelech body odevzdali, naopak venku jsou zatím stoprocentní. Pro druhou, očekávanou, výhru si dojeli do krajské metropole. Bedřichov moc nezlobil. „Domácí porážky jsme museli odčinit,“ dobře ví trenér Petr Kylíšek.

Jeho svěřenci zatím žehrají na koncovku, ale v Jihlavě bylo všechno jinak. Všechny tři první vážnější příležitosti skončily brankou favorita. Ve druhé půli hosté rychlým gólem v 46. minutě utnuli jakékoliv snahy Bedřichova. „Soupeř hrál hodně naivně, toho jsme dokázali využít,“ znělo z tábora vítězů.

To trenér soupeře Zbyněk Peštál byl frustrovaný. Hlouběji podle něj Bedřichovští padnout snad už nemohou. „Myslím, že by se hráči měli hodně zamyslet nad tím, co dělají pro to, aby mohli hrát přebor. Je to otázka do kabiny, aby se hráči dokázali v hlavě srovnat. Pokud to půjde takhle dál, může to být ostuda,“ má jasno. „My máme těžký los, Třebíč a Speřice, musíme se ale soustředit na týmy, se kterými máme o co hrát. Ale jestli budeme hrát takhle, tak ani oni s námi nebudou mít problém,“ uzavírá kouč.