Podobně jako mnozí jiní, zatím podle individuálních plánů se připravují fotbalisté účastníka krajského přeboru Vysočiny z Náměšti-Vícenic. „Je na každém hráči, jak je nyní plní. Ti, co mi posílají své výkony, vypadají celkem solidně,“ naznačil trenér Náměšti Petr Kylíšek.

Pozitivní zkušenost s tímto způsobem udělal už po předčasném konci podzimní části. „Tam to kluci plnili svědomitě. Rozdal jsem jim plány hned po posledním utkání, celou dobu pak čekáme na rozvolnění situace,“ přiznal.

Pro jarní část ale přišel o nejlepšího kanonýra svého týmu. „Jediný, o kom vím, že od nás odejde, je útočník Radek Durda. Původně u nás měl být i na jaře, ale rozhodl se pro návrat do HFK Třebíč,“ řekl na margo podzimního střelce sedmi branek.

Na straně příchodů je bilance celku z Třebíčska více než chudá. „Nováčci nejsou, dál budeme do týmu zapracovávat další dorostence, kteří s námi budou chodit trénovat. Jsem rád, že ti kluci mají zájem a chtějí chodit, jim to prospěje,“ domníval se.

S přípravnými zápasy měla Náměšť začít až v únoru. Většina potencionálních protivníků se rekrutuje z nižších soutěží. „Našimi soupeři by měly být týmy Budišova, Koutů, divizního Startu Brno a Tišnova,“ popsal.

Kouč účastníka krajského přeboru věří, že mistrovská utkání začnou podle plánu. „Všichni už bychom rádi hráli a trénovali. Nejsem věštec, ale myslím, že se začne tak, jak bylo naplánované,“ potvrdil.

Obavu má spíše z jiného důvodu. „Trošku se bojím, aby se rovnou nevlétlo do mistráků. Pak by svoji roli sehrály nerozehranost, nesehranost, ale i zvýšená možnost zranění. Když hráči půlroku nevidí balon a pak mají vletět do utkání, to není zrovna ideální,“ dodal Kylíšek.