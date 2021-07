Jen dva zápasy se stejným soupeřem. Takový byl program fotbalistů Náměšti-Vícenic v průběhu června. Tím protivníkem byla Fotbalová škola Třebíč, která působí v nejnižší krajské soutěži. Výsledky však byly překvapivě naprosto rozdílné.

Po domácí výhře účastníka krajského přeboru 4:1 přišel před dvěma týdny nečekaný debakl 1:5! „Kdyby mi to nepřišlo hloupé, tak bych ten zápas na poslední chvíli odřekl. Dvě hodiny před utkáním jsem totiž měl naráz sedm omluvenek,“ vysvětloval kouč Náměšti-Vícenic Petr Kylíšek mladší.

A podle toho utkání také dopadlo. „K zápasu jsme vzali doslova každého, kdo měl ruce a nohy. Vedle hráčů z béčka také některé dorostence. Ale bohužel ještě ne ty, kteří patří k nejlepším,“ postýskl si.

Zápas mu tak vlastně vůbec nic neukázal. „Nemělo cenu řešit jakékoliv taktické věci a plnění nějakých úkolů. Nemělo by to prakticky žádný význam. Šlo v podstatě jen o to, abychom zápas odehráli,“ mrzelo jej.

Jinak ovšem byl kormidelník celku z Třebíčska s průběhem červnového bloku poměrně spokojený. „Začali jsme s velkým elánem. Bohužel ale s tím, jak bylo jasné, že se na jaře už hrát mistrovsky nebude, tak elán hráčů postupně opadal,“ všiml si.

Proto dal svým ovečkám dvoutýdenní přestávku. „Minulý týden jsem přípravu ukončil s tím, že se znovu sejdeme devátého července. To už bude na programu klasická letní příprava,“ potvrdil.

Dlouhá přestávka se ale na dovednostech hráčů Náměšti příliš neprojevila. „Fotbalově kluci tolik neztratili, až mě tím překvapili. Fyzičku si každý piloval na základě individuálních plánů dle svých možností a chuti. Upřímně přiznávám, že jsem to čekal mnohem horší,“ usmál se Kylíšek.