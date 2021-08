Tím prvním jsou fotbalisté Náměšti-Vícenic. Ti o zkušené opory přicházeli postupně. „Už v zimě skončil útočník Durda, který se stal trenérem konkurenčního HFK Třebíč. Po něm útočník Svoboda se záložníkem Homolou a před začátkem letní přípravy ještě stoper Pavel Čermák,“ mračil se kormidelník Náměšti Petr Kylíšek mladší (na snímku).

Také náhrada za odcházející hráče je ovšem hodně zkušená. „Svobodu by měl v útoku nahradit Stanislav Zedníček, který naposledy působil v Hamrech nad Sázavou. Je to zkušený hráč, který kopal i druhou ligu, jeví se dobře. Na kraj zálohy pak přišel Miloš Netrda. to je podobný případ,“ popisoval.

I přesto má ke spokojenosti daleko. „Na kvalitě naší hry se odchody projevit mohou, protože všichni čtyři kluci už u nás hráli delší dobu. Hlavně na postu stopera, kde patřil Čermák mezi top hráče v přeboru, bude těžké jej nahradit. Na ostatních postech jsme přivedli adekvátní náhradu,“ domníval se.

Ambice Náměšti se ovšem nijak nemění. „V posledních dvou nedohraných sezonách jsme byli čtvrtí a šestí. Cílem je opět lepší střed tabulky,“ dodal Kylíšek.

V podobné situaci jsou rovněž fotbalisté Okříšek. U nich už po jarním rozvolnění situace avizovala konec zkušená trojice Bastl, Široký a Dočkal. „Samozřejmě mě jejich konec mrzel. Na druhou stranu bylo všem třem už přes pětatřicet let, takže se dalo počítat s tím, že by dříve nebo později stejně skončili,“ bral celou věc s nadhledem lodivod Okříšek Vladimír Hekerle.

Za zmíněný trojlístek získal do kádru dvojici mladých hráčů. „Jednadvacetiletý gólman Matěj Trnka dorazil ze Starče a měl by krýt záda zkušenému Fialovi. Krajní záložník Jakub Částka, který k nám zamířil z Přibyslavic, je jen o rok starší. Oba jsou hodně perspektivní a jsou součástí omlazení kádru,“ lebedil si.

Nakolik se změny v kádru Okříšek i Náměště podepsaly na jejich kvalitě, ukážou úvodní kola soutěže. Hned v tom čtvrtém pak dojde na jejich vzájemný souboj.