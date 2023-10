Lídra tabulky nečeká na Havlíčkobrodsku nic jednoduchého. Fotbalisté Ledče totiž z posledních čtyř duelů vytěžili osm bodů. A neztratit výhry v domácích duelech proti Žďáru B a Chotěboři v úplných závěrech, byli by za poslední měsíc stoprocentní!

A troufají si také na rozjeté Okříšky. „Nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně, ale věříme si na ně. Víme, že pokud do zápasu dají hráči úplně všechno, můžeme v soutěži hrát s každým,“ potvrdil kouč Ledče Martin Turek.

Taktiku na vedoucí mužstvo elitní krajské soutěže by měl namyšlenou. „Máme představu o tom, jak bude potřeba hrát. Okříšky hodně spoléhají na individuální kvality Benceho, kterému to střílí. Víme o nich, ale rozhodně ho nebudeme hlídat nějak osobně. Když nikdo nic nevypustí a podáme koncentrovaný výkon plný vůle a vášně, můžeme uspět,“ byl přesvědčený.

Do konce podzimní části letošní sezony zbývají ještě tři kola. Fotbalisté Ledče jsou s dvanácti body desátí, jejich odstup od sestupových vod ovšem není nijak výrazný. „Mým tajným přáním je pokračovat v současné sérii a dokončit podzim bez prohry,“ usmíval se Turek.

A na toto téma pokračoval. „Nějaký bodový výhled říkat nechci. Ono je to složité, protože soutěž je velice nevyzpytatelná. Po Okříškách ještě hrajeme v Nové Vsi a s Bystřící, které jsou v tabulce až pod námi. Přitom ale tyto týmy, jako zatím jediné, dokázaly zdolat výbornou Třebíč. Cokoliv v letošním ročníku přeboru předjímat je opravdu složité,“ dodal.

Veledůležitý záchranářský souboj bude dnes odpoledne k vidění také v Žirovnici. Ta je v tabulce až předposlední, jejím soupeřem bude jen o skóre lepší Bystřice nad Pernštejnem. Celek z Pelhřimovska poprvé povede nový trenér Jiří Vodáček, který v týdnu nahradil odvolaného Romana Hřiba.

V nedělním dopoledni se utkají dva tradiční účastníci elitní krajské fotbalové soutěže na Vysočině. Na hřišti ve Stáji bude domácí Sapeli Polná proti Nové Vsi favoritem.

Dvě a půl hodiny po poledni vyběhne ke svému utkání jen s dvoubodovou ztrátou druhý mančaft vyrovnané tabulky přeboru. Fotbalová škola Třebíč chytila v posledních týdnech formu jako hrom a své soupeře častuje klidně i osmi či desetibrankovými výprasky. Naposledy to debaklem 0:10 odnesla Žirovnice.

Proti rezervě Žďáru by to podle papírových předpokladů měla být pro „Fošku“ snadná práce. V Třebíči to ale odmítají. „Už jsme se dostatečně přesvědčili o tom, že musíme jít do každého zápasu naplno a nepřemýšlet nad tím, proti komu hrajeme. Obě dosavadní prohry jsme totiž utrpěli proti mančaftům, které se pohybují ve spodku tabulky,“ důrazně připomněl trenér FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

KP VYSOČINY - 12. KOLO

SOBOTA: Kamenice nad Lipou – Velké Meziříčí B, Žirovnice – Bystřice B, Ledeč nad Sázavou – Okříšky (vše 14.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Nová Ves (10.30, hřiště Stáj), Pacov – Nové Město B, FŠ Třebíč – Žďár B, Rapotice – Chotěboř (vše 14.30).