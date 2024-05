Nedělní domácí výhra 3:1 nad poslední rezervou Velkého Meziříčí to jen potvrdila. „Šlo o vítězství naprosto zasloužené. Prakticky po celý zápas jsme měli hru pod kontrolou. Bylo to jen o nás,“ komentoval trenér Ledče Martin Turek.

Jestli měl k něčemu výhrady, byla to koncovka jeho oveček. „Po půli jsme měli vést o čtyři branky a bylo by po zápase. Bohužel jsme naše šance neproměnili a tak byl soupeř pořád ve hře,“ lehce si postýskl.

Ani vedoucí branka jeho tým neuklidnila. „Chvíli poté jsme neproměnili penaltu a soupeř pak z brejku vyrovnal. Do druhé půle jsme šli s vědomím, že zápas musíme rozhodnout v náš prospěch, což se nám naštěstí podařilo,“ oddechl si Turek.

V souboji s nejhorším celkem tabulky mohla Ledeč pouze ztratit. Projevilo se to na psychickém rozpoložení mladého mančaftu? „Určitá nervozita, hlavně zkraje druhé půle, cítit byla. Zvlášť, když je v sestavě pět kluků, kterým ještě není ani dvacet let, přitom si uvědomují, jak důležitý zápas se hraje. S asistentem jsme si říkali, že pokud tohle utkání nezvládneme, tak snad ani nemáme v krajském přeboru co dělat,“ podotkl.

Přesto může kormidelníka celku z Havlíčkobrodska těšit, jak dokázal jeho mančaft v posledních týdnech obživnout. Šestici porážek v řadě přerušila až před dvěma týdny veledůležitá výhra 4:2 nad béčkem Vrchoviny. Týden poté Ledeč přivezla bod z půdy vedoucí Chotěboře, přičemž o výhru přišla až inkasovanou brankou v poslední minutě nastaveného času. A nyní zisk dalších tří bodů.

Čemu přičíst takové zmrtvýchvstání? „Myslím, že to je dané hlavně psychikou. Tím, že se začalo dařit, si kluci více věří. My totiž jinak děláme věci pořád stejně, jenom ti kluci potřebovali dobrý zápas, úspěch, který by je nakopl. To se povedlo v těžkém a kvalitním utkání proti béčku Vrchoviny, což je nabudilo. Následoval odmakaný duel v Chotěboři a když se sbírají body, mužstvo si začne věřit,“ potvrdil starou známou pravdu.

Zvedly se také výkony opor. „Třeba Toula hraje poslední tři zápasy tak, jak bychom si představovali po celou sezonu. Na stopera se pak vrátil dlouhodobě zraněný Pešek, což nám hodně pomohlo. A s tím pak šly nahoru i výkony mladých hráčů. To jsou tři základní faktory našich posledních úspěchů,“ vypočítával.

Po nedělní výhře Ledeč poskočila na jedenácté místo tabulky, jistě nesestupové. Ačkoliv její náskok na týmy pod ní je minimální, má záchranu ve vlastních rukách. „Pořád platí, že půjdeme zápas od zápasu, nad tím, kolik bude třeba bodů získat, nijak nepřemýšlíme. Teď v sobotu budeme chtít něco urvat v Okříškách, pak se budeme soustředit na domácí duel s Novou Vsí,“ dodal Turek.