Neskrýval, že jej odchod sedmatřicetileté opory zaskočil. „Jarní část mu na stoperu herně i střelecky vyšla, bylo pro mě zklamáním, že odsud utekl. Myslel jsem si, že bude pokračovat v roli lídra našich mladých kluků,“ neskrýval.

A ještě jeden odchod zaznamenali v klubu z Třebíčska. „Obránce Radim Menčík ukončil těsně před třicítkou aktivní kariéru, už se nehodlá dál zabývat fotbalem,“ prozradil Kincl.

Ten hodlá dál pokračovat v cestě, kterou se ve spojeném klubu z Jemnice a Vratěnína vydali již před několika lety. Tedy vsázet na vlastní líheň. „Z dorostu posunujeme několik dalších mladých chlapců. Takže v základu bude patnáctiletý gólman, dva šestnáctiletí kluci a jeden sedmnáctiletý,“ nastínil.

A jak je známo, u mladých fotbalistů je největším problémem kolísavost výkonů. „V tom nebudeme výjimkou, bude to trošku alchymie. Mladý hráč odehraje dva dobré zápasy a pak se dalších šest hledá. Proto čekám, že budou naše výkony kolísavé. Současně ale podle mého máme na to opět hrát do pátého místa. Záleží, jak chytneme začátek,“ přemítal lodivod Jemnicka.

Do jeho kabiny dorazila i jedna posila. „Pětadvacetiletý pravý bek Martin Švanda přichází z Deštné, ale už tu kdysi hrával. Sice naposledy působil jen v okresní soutěži, ale jeví se dobře, je to solidní doplnění stávajícího kádru,“ pochvaloval si.

V začínajícím ročníku by chtěl celek z Třebíčska skončit do pátého místa, další cíle jsou ovšem smělejší. „Určitě se výhledově nebráníme návratu do páté ligy. Vedení klubu by mezi krajskou elitu určitě chtělo, ale víte jak to chodí, každý zápas je jiný. Řekli jsme si, že třeba do dvou či tří let bychom se chtěli o postup do nejvyšší krajské ligy pokusit. A to i za cenu, že se třeba po roce hned spadne, protože je to zkušenost, která se zase zúročí v dalších letech,“ zmínil.

Koho tedy osmačtyřicetiletý kouč považuje za hlavního favorita nové sezony krajské 6. ligy – skupiny B? „V první řadě Bedřichov, který chtěl o patro výš už loni, kdy jej těsně předstihly Šebkovice. Černého koně vidím v Lukách nad Jihlavou, která si loni v roli nováčka soutěž osahala. Pak už jedině někdo z nováčků, třeba Nedvědice naposledy nehrávala zle, navíc se může opřít o specifické prostředí a užší hřiště. Možná bych neměl zapomenout ani na nás, ale příprava mi trošku otevřela oči,“ pousmál se Kincl.

V soutěži došlo k řadě změn, bude v ní hned pět nových mančaftů. „Po nějaké době je pěkné, že přišla nová mužstva, je to lepší, než kdyby se hrálo pořád ve skoro stejném složení. Nedvědici už trošku známe, ale Bohdalov či béčko Velkého Meziříčí jsou pro nás neznámé. Proti Vladislavi jsme kdysi hrávali,“ připomněl.

Mrzet však Jemnicko může fakt, že 6. ligu opustily výhradně celky z Třebíčska. „Souboje s Želetavou, ale i s HFK Třebíč nám budou chybět. Byly to ze sportovního, diváckého, ale i ekonomického pohledu atraktivní zápasy. Škoda, že jsme o ně přišli,“ neskrýval Kincl.