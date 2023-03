Po podzimu jim ve východní skupině I. A třídy patří třetí příčka. Na vedoucí Fotbalovou školu Třebíč ztrácí nikoliv nedostižných šest bodů. Přesto fotbalový klub 1. FC Jemnicko hledí do budoucna se střízlivostí. „Do dvou tří let bychom se do krajského přeboru chtěli vrátit. Teď ale ještě nejsme připravení,“ potvrdil trenér klubu z Třebíčska Zbyněk Kincl.

A hned také dodává klíčový důvod. „Procházíme generační přestavbou. Ti starší, kteří tu zažili éru, kdy jsme přebor stabilně hrávali, postupně končí. Nahrazují je mladí kluci, kteří mají potenciál, ale ještě jim chybí potřebné zkušenosti,“ popsal.

Proto se kouč Jemnicka domnívá, že by jeho celek nyní hrál mezi krajskou elitou druhé housle. „Asi bychom byli za otloukánky. Postoupit do přeboru je samozřejmě velký úspěch, ale co pak. Herně bychom se asi neztratili, ale občas bychom dostali naloženo,“ řekl.

Podobné zkušenosti jiných klubů navíc varují. „Ono se to nezdá, ale klubu může uspěchaný postup spíše uškodit. Jedeš k zápasu přes celý kraj, dostaneš pětku, ono se to zopakuje a najednou je veškerá euforie pryč. Kvalitu přeboru známe. Tři čtyři mančafty na spodku jsou slabší, ale zbytek je silný,“ zdůraznil Kincl.

Výhledově ovšem postup o patro výš přijímá jako cíl. „Výhledově určitě ano, Jemnicko chce hrát krajský přebor. Ale vidím to v horizontu řekněme dvou až tří sezon,“ nastínil.

Na jaře chtějí ve spojeném klubu Jemnice a Vratěnína prohánět lídra tabulky. „Toho se nezříkáme, určitě je to pro nás výzva. FŠ Třebíč má velkou kvalitu, soutěží prochází suverénně. Na podzim je ale jako nováčka nikdo neznal, nyní už víme, co od nich očekávat,“ usmíval se lodivod 1. FC.

Co by se ale v Jemnicku dělo, pokud by současný lídr na jaře ztrácel a soutěž vyhráli právě svěřenci Zbyňka Kincla? „Ono se může stát, vzhledem k rozšiřování divize, že postupové bude i druhé místo,“ připomněl.

A pokračoval. „Vše by bylo na vedení a hráčském kolektivu. Sám za sebe říkám, že opravdu nevím, zda bych pro postup teď zvedl ruku,“ neskrýval.

Na jaře chce dávat šanci dalším šikovným mladíčkům. „V dorostu máme nadějné kluky, které už brávám alespoň na lavičku. Za dva roky už by mohli mít na základ,“ těšilo jej.

Co jim zatím chybí? „Žákovský fotbal se hraje na menší hřiště, takže určitě taktická výbava, ale také fyzička. Ono všechno souvisí se vším,“ dodal Kincl.