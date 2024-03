To ostatně potvrdil také kouč celku z Havlíčkobrodska. „Jen se opět potvrdilo, že je letošní ročník velice nevyzpytatelný. Hned první jarní kolo ukázalo, že to bude vyrovnané až do posledního kola,“ sdělil Martin Jakeš.

Výhru 2:0 svého celku nad béčkem Nového Města bral, výkon už jej tolik nenadchl. „Nebyl to úplně optimální výkon, což jsem na úvod trošku předpokládal. Ale rozhodně to bylo lepší než zahajovací zápas na podzim, kde to byla velká křeč,“ připomněl srpnovou vstupní remízu proti béčku Žďáru.

Dočkali se. Fotbalisté Žďáru a Havlíčkova Brodu vybojovali první jarní výhry

Hlavně dvě věci ale trenéra Chotěboře mrzely. „Tou první byla naše koncovka. Oba poločasy měly skončit 3:1 v náš prospěch. Místo šesti gólů jsme ale dali jen dva,“ postýskl si.

Druhý aspekt byl ještě bolavější. „Ztratil jsem dva hráče. Fiedler musel střídat ještě v první půli, šlo o zadní stehenní sval. Ve svalu píchlo také stopera Somerauera, který šel rovněž ze hry. A to má ještě bouli na nártu Voborník. Bylo to draze vykoupené vítězství,“ ulevil si.

Do dalších zápasů mají v Chotěboři na čem pracovat. „Víme, že umíme hrát lépe. Je to těžké, přece jenom ten strach v hlavách hráčů při ostrém zápasu pracuje. Byli jsme natěšení na první duel, ale v hlavách kluci mají, že jej mají zvládnout,“ přemítal.

Fotbalisté Kamenice na úvod nečekaně zakopli. Rozhodly hrubka a zahozená penalta

Další výsledky ale hrály klubu z Havlíčkobrodska do karet. Vedoucí dvojice se ve vzájemném derby rozešla remízou, čtvrtá Kamenice doma padla se Sapeli Polná. „U Kamenice jsem si říkal, že na menší umělé trávě to bude mít těžké. Remízu Okříšek s FŠ Třebíč jsme si přáli, na oba jsme se tak v tabulce dotáhli,“ řekl Jakeš.