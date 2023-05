„Začali jsme dobře, v prvním poločase jsme byli lepší. Do půle jsme mohli přidat další dvě branky, Pavel Stark ale v koncovce neuspěl,“ ohlížel se za zápasem dvacátého kola trenér Moravských Budějovic Tomáš Kyzlink.

Hosté hodnotili první poločas velice podobně. „Moravské Budějovice nás v první půli přehrávaly a vyjádřily to i v koncovce. My jsme navíc přišli o Tomáše Molnára, který si zlomil klíční kost a už po necelé půlhodině hry musel střídat. Do kabin jsme proto odcházeli hodně skeptičtí,“ říkala k průběhu úvodního poločasu mluvčí Borů Jindra Kavalcová.

Obraz hry se změnil po hodině hry, kdy během čtyř minut vyrovnal gólový účet hostující František Zikmund. „Po přestávce jsme zpřesnili hru, zvýšili bojovnost a v závěru utkání měli převahu. Přesto jsme rádi i za bod z Moravských Budějovic. Na podzim jsme s nimi doma prohráli, teď bereme remízu jako úspěch,“ dodala Kavalcová.

S bodem byli nakonec spokojeni i domácí. „Prohospodařili jsme slušně rozehrané utkání. Kdybychom za stavu 2:0 proměnili další šance, tak se Bory zřejmě na vyrovnání nezmohly. Jenže po vyrovnání byl v závěru utkání lepší naopak soupeř, který díky výškové převaze hrozil ze standardek,“ připomínal Tomáš Kyzlink.

Bory, které do neděle všechna jarní utkání vyhrály a soupeřům daly vždy buď pět nebo sedm gólů, mají na čele soutěže po dvaceti kolech 39 bodů.

O tři body zpět na druhém místě jsou Luka nad Jihlavou. „Postupu bychom se nebránili, určitě chceme zůstat do konce sezony na co nejlepším místě,“ nastínila plány Borů do zbytku sezony klubová mluvčí.

Moravské Budějovice ztrácejí na čelo šest bodů, ale mají k dobru dohrávku s béčkem Bedřichova. Pokud v ní zvítězí, poskočí na druhé místo, rovněž postupové do I. A třídy.

Na opačném pólu tabulky sice dál zůstávají na posledním místě tabulky fotbalisté Stonařova, svoji ztrátu ovšem po výhře 3:0 nad Počítkami snížili na tři body. Veledůležitý záchranářský duel mezi fotbalisty Hamrů nad Sázavou a Starče byl odložený na 19. května.