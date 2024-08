Současně označil kluby, které považuje za horké kandidáty na postup. „Pro mě jsou největšími aspiranty na postup loni třetí Luka nad Jihlavou a pak také Dukovany, které sice skončily sedmé, ale mají kvalitní mančaft,“ sdělil.

Všech pět odcházejících klubů z druhé nejvyšší krajské soutěže je shodně z Třebíčska. Vedle Dukovan tak zde zůstaly z tohoto okresu už jenom týmy Budišova-Náramče a Jemnicka, které doplnila postoupivší Vladislav.

Ty tak přišly o několik derby zápasů. „Je to škoda ze sportovního i ekonomického hlediska. My letos hodláme dál do sestavy zapracovávat mladé hráče, věkem ještě dorostence. Ale rádi bychom hráli do pátého místa,“ prozradil lodivod Jemnicka Zbyněk Kincl.

Nadvládu v novém ročníku budou mít v B skupině 6. ligy celky ze Žďárska. Ty budou nyní tvořit rovnou polovinu. Překvapí někdo z kvarteta nováčků Nedvědice, Bohdalov, Vladislav či Telč?