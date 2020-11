To je i případ Mírovky na Havlíčkobrodsku.

Místní klub, hrající krajskou 1. A třídu, má hřiště právě vedle železničních kolejí. Ne sice bezprostředně u nich, jako to mají třeba severočeské Sulejovice, ale přesto hodně blízko. Nikdo ze soupeřů však připomínky k prostředí nemá. „Víceméně jsou s tím sžití. Přeci jen už nejsme v soutěži první rok,“ uvedl mírovský kouč Michal Marek.

Okolo projíždějící vlaky už jsou vlastně takovým místním fotbalovým koloritem. „Když vlak projíždí, tak na nás troubí a zdraví nás,“ usmál se.

A jak to je s balony? O pár už jich v Mírovce přišly. „Samozřejmě se to někdy stane, ale když to řeknu blbě, tak horší jsou psi na zahrádkách u domů za tratí. Tam když nám spadne balon a majitelé psa nezastaví, tak nám ho rozkouše,“ prozradil Marek.

V Mírovce navíc mají další zvláštnost.

Mají jedno z nejmenších hřišť. „Máme extrémně malé hřiště. Chtěli bychom ho zvětšit, protože na větším se i nám hraje lépe. Na menším je to hodně kontaktní hra a moc fotbalovosti tam není,“ souhlasil mírovský lodivod.

Na Havlíčkobrodsku je hned několik dalších hřišť, která mají svá specifika. A pochopitelně, na většině z nich se hrají nižší soutěže.

Například v České Bělé se na hřiště chodí po lávce přes místní říčku Bělou. Ve Velké Losenici mají hráči „kabiny“ ve škole, která je hned vedle fotbalového hřiště.

A na hřišti Pohledu z 1. B třídy si musí soupeři zvyknout, že jim do hry „kecají“ husy ze sousední zahrady.

Zvířecí doprovodnou kapelu mají také ve Velkém Beranově na Jihlavsku.

Potěšitelné ovšem je, že se celkově kvalita hracích ploch i jejích zázemí v kraji rapidně zlepšila.

Za příklad si vezměme třeba areál v Rantířově. Kdo si ještě vzpomene na tvrdý vyprahlý škvárový mlat s hřištěm do kopce?

V současné době je v obci jen přes kopec u Jihlavy provozován nádherný sportovní areál. Jeho hlavní doménou je stále fotbalové hřiště, ale najdete zde víceúčelové kurty, minihřiště pro malou kopanou, hřiště pro stolní tenis i asfaltové hřiště. A mimochodem, nad valem u jedné z pomezních čar je také frekventovaná železniční trať.

Podobným, byť třeba jen menším, zvelebením prošly desítky hřišť na Vysočině. Vyskytná na Pelhřimovsku, Nová Ves u Nového Města na Moravě na Žďársku…

KAREL LÍBAL, EDITA VESELKOVÁ