LUKÁŠ MICHAL, SFK Vrchovina Nové Město n. M. (4. liga) Mě to trošku mrzí, jelikož jsme měli sezonu dobře rozjetou, ale věřím, že i tohle přerušení zvládneme. Nepříznivým podmínkám jsme se, ostatně jako všichni, museli přizpůsobit. V pátek jsme byli v hale dohromady s béčkem, v sobotu jsme pak šli už sami. Řešili jsme i další různé varianty, třeba využití umělé trávy, nebo běhání venku, ale podmínky jsou tak extrémní, že byla jedinou možností hala. Co bude zkraje dalšího týdne jsme ještě neřešili, ale v pondělí určitě musíme trénovat, takže půjdeme opět do haly, nebo si půjdeme ven zaběhat.

PETR NEDVĚD, Tatran Ždírec n. D. (4. liga)

My jsme dali hráčům volno, jelikož nemáme k dispozici velkou umělku. Ale s tím, že se mají individuálně udržovat, to znamená posilovna, bazén či něco podobného. I když víme, že to teď není úplně jednoduché. Každý se musí sám udržovat, v úterý se pak sejdeme a budeme vědět, zda musíme narychlo někde shánět pronájem umělé trávy, nebo půjdeme už na hřiště. Myslím si ale, že takový krátký výpadek není žádný větší problém. Vždy někteří hráči běžně střídají směny, takže nejsou celý týden k dispozici, nebo třeba přijde zranění. Když nyní vynechají dva tréninky, není to žádný problém, stejně to platí také o víkendovém utkání. Předtím zase hráli v rytmu středa – neděle, a také to zvládli.

RICHARD ZEMAN, FK Maraton Pelhřimov (5. liga)

My jsme původně měli v plánu, že v pátek půjdeme trénovat na umělou trávu. Jenže když chlapci obhlédli terén, kde už stála voda, navíc měl na tu šestou hodinu, kdy jsme chtěli vyrazit, přijít silný vítr, padlo jasné rozhodnutí, že trénink zrušíme. Dali jsme hráčům na víkend volno s tím, že se v pondělí opět sejdeme. Pokud bude počasí ještě dál špatné, přeložíme trénink na úterý, žádný větší problém v tom nevidím.

LUBOMÍR VENHODA, Sokol Šebkovice (5. liga)

Každopádně je takové přerušení zásahem do týmu. Měl jsem představu, že v neděli dopoledne půjdeme na umělou trávu, ale zvažovali jsme při tom počasí možnost nachlazení hráčů, proto jsme se nakonec rozhodli, že dáme volno. Jít v neděli trénovat a pak z toho mít ve středu nějaké marody, to by bylo zbytečné. Rozhodli jsme se, že více zhustíme tréninkový program v příštím týdnu.

JAN GÖTH, TJ Sokol Bedřichov (6. liga)

Popravdě musím říci, když jsme uprostřed minulého týdne viděli, jaké se chystá počasí, domlouvali jsme si přeložení nedělního zápasu na umělou trávu v Jihlavě. Stejně tak jsme si tam domluvili páteční trénink. Když jsme se ale v pátek ráno dozvěděli, že se zápasy ve všech soutěžích odložily, zrušili jsme i ten trénink. To bychom ale udělali tak jako tak, protože to by bylo o nemoc hráčů. I tak jsme se ale všichni sešli, podívali se na video z posledního zápasu a pak si dali menší stmelovačku. (směje se) Zkraje dalšího týdne nebudeme nic hrotit. Předtím jsme trénovali třikrát týdne, kluci chodili poctivě, proto kvůli dvěma tréninkům nebudeme nic překopávat. Kluci si aspoň odpočinou, stejně vedle fotbalu hrají i malou kopanou, takže není třeba to nějak výrazně řešit.