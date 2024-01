Podzimní jedenáctá příčka tak potvrzuje výkonnost mužstva. S tím souhlasí i trenér Aleš Pacas: „Naše umístění po podzimu vyjadřuje, na co asi máme. Už jsem u týmu nějakou sezónu, a pokaždé máme nahráno tak nějak stejně bodů.“

Želetavští vytěžili většinu bodů na domácím hřišti, kde třikrát vyhráli i remizovali. „Měli jsme skvělý začátek, ale konec byl hodně špatný. Bohužel to hrajeme s málo lidma,“ pokračuje Pacas.

Po úvodních třech výhrách přišel debakl v Borech (0:6), který poprvé naplno odkryl problémy v defenzívě. A také následnou bodovou dietu. Želetava už poté získala jen sedm bodů. „Doběhl nás právě nedostatek hráčů?“ vysvětluje kouč. „Od nějakého šestého kola jsem nemohl kvůli zranění hrát já, postupně se přidali Jungr starší i mladší a další… Dlouhodobě potom máme problémy se zápasy venku. Vloni jsme venku ze třinácti zápasů nezískali ani jeden bod. Letos jsme vyhráli náš první venkovní zápas v Lukách, potom už jsme venku přidali jenom jeden bod.“

Vše vyvrcholilo na posledních třech výjezdech podzimu, z nichž si želetavští fotbalisté přivezli pořádný ranec branek – 1:10, 0:10, 2:8. „Klukům se moc nechce jezdit ven. Jsou to i velké dálky. Přitom doma jsme na podzim neprohráli, ale vyjedeme ven - a je to otřesné,“ krčí rameny Pacas.

Přes zmiňované problémy se skládáním sestavy v zimě v Želetavě s posílením kádru nepočítají. „S tím asi nic nenaděláme. Určitě nejsme klub, který by nějak posiloval,“ má jasno Pacas. „Musíme si poradit sami. Buď si to uhrajeme, nebo 1. A třídu hrát nebudeme. Nedávno jsme to i řešili na výboru. Nikdo nový určitě nepřijde, naopak. Možná ještě budou nějaké odchody. Že bychom měli od jara nějaká přehnaná očekávání, to rozhodně ne.“

Želetava začne s přípravou ve druhé polovině ledna. „Bude to jako vždycky. Dvakrát týdně půjdeme do haly, mělo by proběhnout menší soustředění na umělce v Tasovicích a nějaké přáteláky. Dva už máme domluvené, ještě jeden řešíme,“ přiblížil nejbližší plány Aleš Pacas.