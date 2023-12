Hráči HFK vyhráli na podzim pouhých pět utkání. První vítězství přitom přišlo až v šestém zápase. V úvodních pěti kolech získali Třebíčané jediný bod. „Náš vstup do soutěže byl tragický,“ nebere si servítky Němec, který přidává i důvody mizerného startu: „Byl to důsledek letní přípravy, která neproběhla tak, jak by optimálně měla být. Je to dané dobou. Za nás prostě neexistovalo, že by hráči odjeli třeba na dovolenou během sezóny nebo přípravy. Proto jsme začali pořádně hrát až někdy od toho šestého kola, když se to dalo všechno dohromady.“

Tým ještě více zabrzdil nezdar v sezónní premiéře. „V prvním kole nám utekl zápas s Bory (2:3). Herně jsme byli lepší, ale, s nadsázkou řečeno, oni dali z jedné střely čtyři góly. My jsme naopak měli celou řadu šancí, ale nedali jsme je,“ ohlíží se šéf klubu.

Od šestého kola začaly na kontě HFK konečně body přibývat. Do konce podzimu jich jeho hráči získali šestnáct a vylepšili svoji pozici.

K ideálu ale má situace v Třebíči ještě kus cesty. „Holým faktem je skutečnost, že náš kádr není dostatečně široký. Navíc je tam hodně mladých hráčů, takže do hry z lavičky naskakovali kluci, kteří ještě nemají tolik zkušeností,“ pokračuje v rozboru situace Němec. „Na druhou stranu, tohle jednou přijde. Prošli jsme si i obdobím asi tří kol, kdy nás trápila velká marodka. Jednou jsme dokonce neměli na zápas ani jednoho ze tří brankářů.“

Při hodnocení podzimu přesto není Pavel Němec pouze negativistický. „S výjimkou utkání s Bedřichovem (0:6) jsme herně nepropadli v žádném duelu,“ tvrdí. „Trápila nás ale i skutečnost, že jsme byli schopní nastřílet hodně branek, jenže zároveň jich také hromadu dostat (např. utkání s béčkem Velké Bíteše skončilo 5:5, s Želetavou 4:4 – pozn. aut.).“

A jsme znovu u menší zkušenosti týmu. Ten byl navíc na podzim velmi závislý na produktivitě dua Vladimír Maleta (14 gólů, lídr pořadí kanonýrů) – Ivo Koníř (hrající trenér, 5 gólů). Tato dvojice nastřílela devatenáct ze sedmadvaceti branek celku…

Pro vedení HFK je tak zima obdobím očekávaného posílení kádru. „Dlouhodobě nám chybí jeden hráč do zadních řad,“ ví Němec. „Rádi bychom tam někoho v zimě získali. A samozřejmě budeme chtít celkově posílit. Řešíme, že bychom přivedli dva nové hráče. Pokud jde o odchody, zatím o nikom nevím, že by chtěl odejít.“