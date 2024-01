Jemničtí mají v plánu odehrát i čtyři přípravné zápasy. Otázkou je, s jakým kádrem. „Vypadá to, že (Dominik) Vacuška bude odcházet do Brna a (Vít) Kopeček nám uteče za kopečky,“ prozrazuje nepříjemné zprávy s lehkým úsměvem Kincl.

Nahrazení opor týmu by mělo proběhnout z vlastních zdrojů. „Posily momentálně neřešíme,“ potvrzuje trenér. „Máme tady šikovné dorostence, které jsme již zkoušeli během podzimu. Pracovali jsme se zhruba osmnáctičlenným kádrem. Takže i když nám ti dva odejdou, budeme je schopni nahradit z vlastních zdrojů.“

Herálec zůstal za očekáváním. Některé zápasy nám vyšly, jiné ujely, líčí Skála

1. FC Jemnicko tak bude na jaře sázet na podobný kádr. Tedy hráče, kteří zabrali až v pokročilé fázi první poloviny soutěže. „Se závěrem podzimu můžeme být spokojeni,“ ohlíží se Kincl. „Vyšla nám první dvě kola, ale potom přišel herní útlum. Tím, že se nám ještě v přípravě zranil Kopeček, jsme postupem času zabředli do takové nějaké anarchie. Naše brankářská dvojka chytla, co měla, ale mohla asi odvést více. To se postupem času odráželo i na mužstvu. Museli jsme si proto během podzimu nějaké věci vyříkat, potom se vrátil do branky Kopeček a závěr už byl dobrý. Řekl bych, že jsem tak ze sedmdesáti procent spokojen a ze třiceti ne.“

Právě zmiňovaný brankář Vít Kopeček ale bude nejspíš chybět i na jaře. „Na pozici brankáře bychom možná mohli mít problém, tam půjde o velké oslabení,“ souhlasí kouč. „Ale je uklidňující, že jsme si nakonec bodové konto vylepšili a poskočili do středu tabulky. Současné umístění je odpovídající tomu, na co momentálně máme. Jak jsem říkal, dávali jsme šanci mladým, jako u každého, i u nás přišla nějaká zranění, takže jsme neměli ustálenou osu týmu.“

Byl u bronzu českých hokejistů. Nejtěžší zápas v kariéře, netají rozhodčí Rampír

Jemnický stratég je ale přesvědčen, že na jaře bude jeho tým podávat zlepšené výkony: „Jsem přesvědčen, že kádr má na víc. Neříkám, že bychom měli bojovat o postup, to vůbec ne, ale měli bychom hrát do pátého místa.“

K tomu má dopomoci i kvalitní herní příprava. „Začínáme sedmnáctého února v Třešti na umělce s Kostelcem. Třetího března hrajeme v Ivančicích, třináctého na umělce v Jaroměřicích s Okříškama a generálku podstoupíme proti Sapeli Polná. Tam ještě řešíme hřiště, nejspíš umělka v Jihlavě, možná ale i Vratěním. Podle klimatických podmínek,“ uzavírá zimní sondu do klubu Zbyněk Kincl.