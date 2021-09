Díky předehrávce prvního jarního kola čeká všechny účastníky krajských fotbalových soutěží na Vysočině na podzim čtrnáct utkání. Nyní jsou tak přesně v polovině této porce. To je ideální příležitost k malému ohlédnutí a zhodnocení toho, co sedm kol ukázalo.

V západní skupině 1. B třídy jsou na dvou postupových pozicích fotbalisté vedoucí Lípy a Pohledu. V těsném závěsu za nimi jsou ovšem Velký Beranov s Pacovem. Až ve druhé polovině podzimu ovšem dojde na vzájemné souboje vedoucí čtyřky, ty hodně napoví.

U dna tabulky jsou zatím se třemi získanými body Habry a poslední Antonínův Důl. Pohled na skóre obou celků jasně naznačuje, co je hlavní příčinou. Třiatřicet, resp. dvaatřicet inkasovaných branek za sedm kol je opravdu příliš.

Ve skupině B suverénně dominuje beze ztráty bodu Fotbalová škola Třebíč. Nebýt covidu-19, byl by tento klub už v 1. A třídě, a kdo ví, třeba i o patro výš. Letos už to vypadá, že by mu vysněný, ale naprosto zasloužený postup neměl uniknout.

„Jiný cíl než postup nemáme, budeme se snažit pro to udělat maximum. Myslím, že žádná frustrace z předešlých dvou sezon u nás nebyla cítit. Navíc nyní máme v kádru z dorostu několik mladých a šikovných kluků, kteří se hodně dostávají do hry,“ pochvaloval si asistent trenéra FŠ Třebíč Miroslav Paděra.

Jen o dva body zpět jsou Hamry nad Sázavou. Oproti předešlým létům přitom šel celek ze Žďárska do sezony bez postupových ambicí. „Poslední dva ročníky jsme měli za cíl postoupit, ale teď, po změnách v kádru, jsme počítali se středem tabulky. Mužstvo se ale semklo, navíc to šlape i našemu béčku, současný stav si užíváme. Postupové ambice ovšem nikterak neřešíme,“ usmíval se předseda klubu a současně také opora zadních řad týmu Pavel Novotný.

Ztráta třetího béčka Polné ovšem činí čtyři body a další kluby pak mají ještě výraznější odstup. Po letním exodu několika opor výrazně poklesla forma loňského lídra z Nedvědice, která je až desátá. Nejhůře jsou na tom ovšem fotbalisté Svratky, kteří mají na svém kontě hubené dva body.