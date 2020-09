Po polovině podzimu mají fotbalisté Šebkovic na svém kontě pouze pět bodů. Na vlnu optimismu je naladilo vítězství 1:0 v Žirovnici, ale nedokázali na něj navázat. Ve středu totiž v dohrávce pátého kola prohráli s Okříškami, v sobotu nestačili ani na rezervu Velkého Meziříčí.

Momentka z utkání KP Vysočiny Žirovnice - Šebkovice 0:1. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Ve středu měli více důvodu k radosti hráči Okříšek, kteří rozhodli o zisku tří bodů brankami vždy v poslední minutě obou poločasů. „Hosté do zápasu vstoupili aktivněji, co se ale šancí týče, byl to vyrovnaný duel,“ mohl si povzdychnout trenér Šebkovic Lubomír Venhoda.