Komplikace. Dukovany sahaly po třech bodech, nemají ale žádný

Už jen dvě kola zbývají do konce fotbalového krajského přeboru. Poslední otazník visí už jen v boji o záchranu, zda doprovodí Náměšť do I. A třídy Dukovany, nebo Rapotice. Tým od elektrárny, jemuž patří předposlední třináctá pozice tabulky, sahal po třech bodech v Žirovnici, ale v závěru se trefil dvakrát Tomáš Knotek a Slavoj otočil na konečných 2:1. To Rapotice získaly překvapivý bod v Pelhřimově.