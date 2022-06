Nebýt toho, svoji metu, jíž si stanovili poté, co bylo jasné o celkovém triumfu vedoucích Speřic, by hráči FK Maraton nesplnili. „Chceme skončit na druhém místě, hned poté už začneme myslet na nadcházející sezonu, v níž budeme chtít postoupit do divize,“ neskrýval kouč Pelhřimova Richard Zeman.