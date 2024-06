Chotěboř s přehledem zvládla náročný duel v Pacově v poměru 4:1 a v neděli si to tak dva nejlepší celky přeboru rozdají od 16.30 v přímém souboji na půdě klubu z Havlíčkobrodska. „Už od zimy to byl pro nás vysněný scénář. Rozdáme si to spolu na férovku, my dobře víme, že to máme ve svých rukách. Pokud vyhrajeme, nemusíme se na nic ohlížet,“ připomněl kouč Chotěboře Martin Jakeš fakt, že jeho svěřenci sice ztrácí na Fošku tři body, ale díky podzimní výhře na jejím hřišti mají lepší bilanci vzájemných zápasů.

Stále ještě ve hře o titul jsou také fotbalisté třetích Okříšek. Ti vyhráli 3:0 v Kamenici nad Lipou, což také současně znamenalo, že mančaft z Pelhřimovska na čtvrtém místě už do postupového boje nepromluví. Ani Okříšky ale nejsou v komfortní situaci. Musí spoléhat na remízu či výhru Chotěboře ve zmíněném šlágru a pak na selhání obou klubů v posledním kole. A že by FŠ Třebíč doma na závěr nezdolala sestupující béčko Velkého Meziříčí, to se zdá být jako hodně divoká kombinace.

Ještě více je našlapaná situace ve spodku tabulky. O pádu posledního celku už jsme hovořili. Do I. A třídy ovšem jistě zamíří také tým na předposlední příčce a velice reálně to vypadá, že i dvanácté místo bude sestupové. To v případě, pokud Starou Říši z divize doprovodí ještě jeden z dua Speřice, Pelhřimov.

Aktuálně je v ohrožení pětice klubů od deváté Bystřice nad Pernštejnem až po předposlední béčko Žďáru nad Sázavou. Výrazně napoví už následující kolo a vzájemné duely Bystřice s Ledčí, stejně jako rezervní derby Nového Města a Žďáru. Jak už Deník před časem avizoval, u nich bude výrazně záležet na tom, jak velkou pomoc dostanou od divizních A týmů.

Pro juniorku Vrchoviny hovoří dobrý los. Hraje totiž dvakrát doma, navrch v obou případech s přímými konkurenty v boji o záchranu. Osud ve vlastních rukách mají také fotbalisté Bystřice, pokud v sobotu dopoledne doma Ledeč zdolají, budou blízko splnění cíle.

Ještě je však nutné připomenout, že fotbalisty Ledče ve středu od 18.00 čeká dohrávka v neděli kvůli dešťové přeháňce nedokončeného utkání s Novou Vsí. Zápas sudí předčasně ukončil ve 27. minutě za stavu 0:1. Celek z Havlíčkobrodska si tak může, v případě úspěchu, v tabulce hodně pomoci.

TABULKA KP VYSOČINY - S KÝM JEŠTĚ HRAJÍ?

1. FŠ Třebíč 52 bodů – Chotěboř (2), V. MEZIŘÍČÍ B (14)

2. Chotěboř 49 bodů – FŠ TŘEBÍČ (1), Žďár B (13)

3. Okříšky 48 bodů – RAPOTICE (6), Pacov (8)

9. Bystřice n. P. 26 bodů – LEDEČ N. S. (11), Kamenice n. L. (4)

10. Žirovnice 26 bodů – SAPELI POLNÁ (5), Nové Město B (12)

11. Ledeč n. S. 24 bodů – Bystřice n. P. (9), SAPELI POLNÁ (5)

12. Nové Město B 24 bodů – ŽĎÁR B (13), ŽIROVNICE (10)

13. Žďár B 23 bodů – Nové Město B (12), CHOTĚBOŘ (2)

Tučně zvýrazněné zápasy hrají zmíněné fotbalové kluby na domácím stadionu, v závorkách je aktuální umístění soupeře v tabulce krajského přeboru Vysočiny.