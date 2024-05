Třetí Fotbalová škola Třebíč je ovšem o pouhý bod zpět. Reálně ještě může do tohoto souboje promluvit čtvrtá Kamenice nad Lipou, která má o další tři body méně.

Jako klíčové se zdají být vzájemné duely elitní čtveřice. 18. května vyzve doma Kamenice vedoucí Chotěboř, za další dva týdny pak celek z Pelhřimovska narazí opět před vlastními fanoušky na Okříšky. V předposledním kole pak v megašlágru vyzve Chotěboř třebíčskou Fošku.

I sami trenéři nejlepších celků počítají s tím, že to bude drama až do závěrečného hvizdu. „Pro diváky to bude rozhodně zajímavé, pro trenéry už méně. Sám jsem zvědavý, jak to celé nakonec dopadne,“ usmíval se kouč Okříšek Vladimír Hekerle.

Jeho kolega z Chotěboře by si naproti tomu přál, aby se rozhodovalo v předposledním kole při souboji jeho svěřenců s Třebíčí. „Už v zimě jsem říkal, že bych si to přál. Bylo by to skutečné vyvrcholení celé dramatické sezony. A stále více se tomu s každým dalším kolem přibližujeme,“ popisoval trenér aktuálního lídra Martin Jakeš.

Podobně nepřehledná situace je také na spodku tabulky. O osudu poslední rezervy Velkého Meziříčí je zřejmě rozhodnuto. Do I. A třídy ale zřejmě zamíří, vzhledem k vývoji tabulky druhé ligy a divize D, ještě další dva celky, přičemž namočený je do záchranářských bojů další půltucet mužstev.

Vcelku pravidelnými bodovými zisky míří z možného nebezpečí hráči Nové Vsi a Žirovnice. Nejvíce ohrožené jsou rezervy Žďáru a Nového Města, stejně jako fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem a Ledče nad Sázavou.

Posledně jmenovaní své šance oživili minulou neděli, kdy po šesti! porážkách v řadě poprvé na jaře bodovali výhrou 4:2 nad rezervou Vrchoviny. „Budeme bojovat, dokud to půjde. Nesmíme se koukat na tabulku, ale jít zápas od zápasu a snažit se v každém uspět,“ prozradil kouč Ledče Martin Turek.