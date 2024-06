Před dohrávkou úvodních dvou jarních kol tak svým protivníkům lídr tabulky nasázel už celkem 83 branek. „Hrajeme teď dobrý fotbal, klukům se daří. Jediné, co se jim dá částečně vyčíst, ale to nás trápí celou sezonu, je lepší proměňování šancí,“ zmínil kouč Fošky Tomáš Franěk okolnost, která se při pohledu na střeleckou potenci jeho oveček může zdát skoro až neuvěřitelná.

Dvě kola před koncem má Fotbalová škola na druhou Chotěboř náskok tří bodů. A právě vzájemný souboj těchto dvou mančaftů proto bude hlavním megašlágrem nadcházejícího 14. kola. Lepší vyvrcholení postupové zápletky si snad fanoušci ani nemohli přát.

To ostatně potvrzuje také kormidelník Třebíče. „Budu souhlasit se slovy trenéra Chotěboře, je to ideální scénář, ve vzájemném souboji se rozhodne o tom, kdo postoupí. Na nedělní zápas se těšíme, zvítězí ten, který bude lépe připravený a bude mít lepší formu,“ potvrdil.

To, že střelecky to jeho svěřencům nyní šlape, Franěk jako bernou minci nebere. „Také na podzim se nám začalo dařit, vítězili jsme, ale pak k nám na závěr půlsezony přijela Chotěboř a porazila nás. Proto se nemůžeme příliš dívat na to, jak jsme hráli v minulých zápasech,“ zdůraznil.

Možná nejtěžší bude v neděli pro nesmírně kvalitní, ale současně také velice mladý kádr, udržet správné psychické rozpoložení. „V hlavách kluků samozřejmě nemůže nebýt to, jak vypadá tabulka a co nás čeká. Rozhodně vnímají, že nás čeká rozhodující zápas sezony, proto se s nimi budeme snažit na tomto pracovat,“ nastínil Franěk, který očekává v hledišti stadionu Chotěboře solidní návštěvu.

„Doufám, že dorazí hodně diváků a bude dobrá atmosféra. Předpokládám, že dojedou i naši fanoušci, protože je to klíčové utkání celé sezony.“