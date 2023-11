Titul půlmistra elitní krajské fotbalové soutěže na Vysočině je v rukou klubu, od něhož by se to před začátkem sezony zřejmě nečekalo. Na prvním místě totiž přezimují fotbalisté SK Huhtamaki Okříšky. „Je to odměna hlavně pro hráče za jejich práci,“ usmíval se trenér lídra Vladimír Hekerle.