Přípravný blok zahájil se svými svěřenci v úterý 23. ledna. „Trénujeme třikrát týdně. V úterý jsme pravidelně hodinu v posilovně, po jejím uplynutí jsme ještě hodinu na hřišti. Ve středu a v pátek jsme pouze na hřišti. Pokud jde o nabírání fyzičky, o tu se stará náš kondiční trenér,“ nastínil kormidelník Fotbalové školy.

Vzhledem k tomu, jak se mladý a nesmírně perspektivní kádr na podzim prezentoval, je skoro překvapením, že se jej podařilo udržet kompletně pohromadě. „Nikdo nás neopustil, ani o ničem nevím. Možná to je překvapení, ale ani nevím nic o tom, že by nás jiné kluby oslovovaly se zájmem o některé naše hráče,“ sdělil.

Kolonka příchodů je zatím také prázdná. Všechno by se ale mohlo změnit ještě do konce tohoto týdne. „Máme vytipovaných několik hráčů ze zahraničí, kteří by měli dorazit na zkoušku. Podle toho, jak se budou jevit, zda by pro nás mohli být posilou, se pak rozhodneme o jejich případném angažování. Jak už je u nás zvykem, zase se jedná o mladé a perspektivní fotbalisty. Do konce tohoto týdne by mohlo být jasněji,“ naznačil Franěk.

Na druhý tým podzimní tabulky elitní krajské fotbalové soutěže na Vysočině čeká pětice přípravných zápasů. „Ten první jsme už odehráli o minulém víkendu, kdy jsme se utkali s divizním Ždírcem nad Doubravou. Dále nás čekají Kunštát, Velká Bíteš, Líšeň U19 a na závěr Náměšť nad Oslavou,“ vyjmenoval.

Sílu a kvalitu soutěže, do níž by se už v nadcházejícím ročníku rádi podívali, v Třebíči okusili o víkendu. Ždírci nad Doubravou podlehli 1:4. „Do sestavy jsme zařadili také kluky z dorostu, kteří ale přijeli ze soustředění. Ten fyzicky náročný týden se na jejich výkonu určitě podepsal,“ všiml si trenér Fotbalové školy.

Prohru rozdílem třídy ale považoval za trošku nespravedlivou. „Bylo na nás vidět, že šlo o první utkání, pořádně jsme ještě nehráli. Ten výsledek vypadá na první pohled jednoznačně, ale průběhu zápasu, resp. tomu, jak to na hřišti vypadalo, příliš neodpovídá. O vítězství Ždírce rozhodla mnohem lepší koncovka jejich hráčů. My jsme měli také spoustu šancí, ale zahazovali jsme je. Remíza by dění na hřišti odpovídala více, ale fotbal se hraje na góly,“ pousmál se.

S herním projevem svých svěřenců ovšem byl Franěk spokojený. „Herně byl zápas naprosto vyrovnaný, žádný velký rozdíl vidět nebyl. Víme, na čem ještě musíme zapracovat, co musíme zlepšovat. V tomto směru měl zápas velký přínos,“ ocenil.

Vylepšit sehranost a nabírat potřebné zkušenosti. To je cíl FŠ Třebíč do následujících týdnů. „Dál pracujeme na principiálních věcech, abychom je vylepšovali, to je hlavní zaměření zimní přípravy. Už na podzim kluci odehráli těžké zápasy, nějaká zkušenost tu je, posunuli jsme se. Myslím si, že by to na jaře měli zvládnout, žádný tlak na sebe nevytváří,“ dodal ještě Franěk.