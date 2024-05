Druhé okresní derby tohoto víkendu přijde na řadu v neděli od 16.00. O záchranu bojující Žirovnice hostí nováčka z Pacova. „Jedeme na derby s respektem, pokorou i vědomím, že jsme na jaře venku ještě nezískali ani bod,“ sdělil trenér Pacova Marek Císař.

Na rozdíl od předchozích venkovních duelů by ovšem tentokrát mohli mít jeho svěřenci v hledišti slušnou podporu. „Doufám, že naši fanoušci do Žirovnice dorazí, není to z Pacova daleko. Mohli by nám vytvořit skoro domácí prostředí, což by hráčům hodně pomohlo. Soupeř je namočený v boji o záchranu, body potřebuje, ale to my také, protože bychom chtěli zabojovat o umístění do páté příčky tabulky,“ dodal Císař.

Veledůležitý záchranářský souboj uvidí o půlhodiny později v Ledči nad Sázavou. Trápící se domácí celek, který na jaře ještě nebodoval! hostí rezervu novoměstské Vrchoviny, která se rovněž trápí. „Dobře víme, že jde o extrémně důležitý zápas. Pokud by nám opět nevyšel, byla by naše situace už hodně složitou,“ nepopíral kormidelník Ledče Martin Turek.

O tom, že by si zápas jeho celek přehodil na sobotu, aby tak šel proti domácímu duelu divizního áčka Nového Města, příliš neuvažoval. „Sice bychom tím zamezili možnosti, že k nám Vrchovina pošle některé hráče z áčka, ale já bych přišel o gólmana a středního záložníka. Máme totiž pár kluků ve státní službě a v sobotu by nebyli k dispozici. To raději ať béčko Vrchoviny přijede posílené,“ pousmál se Turek.

KP VYSOČINY – 22. KOLO

SOBOTA: Kamenice nad Lipou – Žďár B, Rapotice – FŠ Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem – Velké Meziříčí B (vše 16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Chotěboř (10.30, hřiště Stáj), Žirovnice – Pacov (16.00), Nová Ves – Okříšky, Ledeč nad Sázavou – Nové Město B (oba 16.30).