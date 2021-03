Dočká se jednou silná generace fotbalistů Želetavy postupu mezi krajskou elitu?

Řada ostatních trenérů označuje už nějakou dobu fotbalisty Želetavy za nejkvalitnější tým v 1. A třídě.

Po herní stránce patří fotbalisté Želetavy (v modrobílém) k tomu lepšímu, co krajská 1. A třída nabízí. Bude to jednou stačit k postupu do krajského přeboru? | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Hovořit o nich jako o korunním princi soutěže by bylo přehnané. Přesto se fotbalisté Želetavy za devět sezon působení v krajské 1. A třídě zařadili mezi celky, které mají u soupeřů velký respekt. Nabízí se proto logická otázka, proč se ani jednou tak kvalitní mančaft nezapojil do postupových bojů. „Myslím, že klukům chyběla větší ctižádost,“ domnívá se současný kouč Želetavy Jiří Simandl. Na vině prý mohou být také menší zkušenosti. „Nejsem u týmu tak dlouho, ale vím, že ti kluci nevyrůstali v žádných větších klubech. V žácích i dorostu hráli jen okresní soutěže. Ten rozdíl ve srovnání s hráči, kteří v těch letech prošli lepšími mužstvy, je prostě znát,“ je přesvědčený. Základem je mít kolem sebe schopné lidi, tvrdí kandidát na předsedu Zima Přečíst článek › A ihned dodává další faktor. „Myslím, že v týmu chyběla také určitá ctižádost. Těm klukům úplně stačilo, že jsou v horní polovině tabulky. Logicky tak měly jejich výsledky v každém ročníku sestupnou tendenci,“ popisuje. Právě toto je tudíž jedním z hlavních úkolů současného kouče. „Fotbalisté jsou v Želetavě dobří, k tomu, aby se hrálo o úplnou špici tabulky, jim moc nechybí. Cítím, že je potřeba na tom zapracovat,“ tvrdí. Pokusit se o postup mezi krajskou elitu je tedy výhledovou metou? „Určitě bychom se o něj chtěli porvat, protože pro tuto generaci je to velká motivace. Záleží jen na nich,“ zdůrazňuje. Možný postup? Necháváme tomu volný průběh, přiznává lodivod Přibyslavic Škorpík Přečíst článek › Byť jsou aktuálně druzí, letos to asi nevyjde. „Na béčko Vrchoviny ztrácíme pět bodů. Pokud se budou hrát jen tři nebo čtyři kola, takový náskok její kvalitní tým neztratí,“ říká. Toho současně mrzí právě vzájemný podzimní duel nejlepších celků východní skupiny 1. A třídy. "Ačkoliv byl zápas vyrovnaný a na domácí půdě jsme měli více šancí, radovali se z vysoké výhry 4:1 hosté," mrzí jej. Kvality soupeře ovšem musel ocenit. "Béčko Nového Města má hodně kvalitní mančaft. Navíc je dobře poskládaný, vedle několika zkušených kluků je v něm spousta šikovných a dravých mladíků. Na čele tabulky jsou naprosto po zásluze," vyzdvihl lídra tabulky Simandl. Želetava v 1. A třídě:

2012/2013⋌7. místo, 35 bodů

2013/2014⋌4. místo, 47 bodů

2014/2015⋌11. místo, 28 bodů

2015/2016⋌8. místo, 32 bodů

2016/2017⋌12. místo, 28 bodů

2017/2018⋌7. místo, 43 bodů

2018/2019⋌6. místo, 44 bodů

2019/2020!⋌8. místo, 19 bodů

2020/2021!!⋌2. místo, 20 bodů

! – sezona byla v její polovině předčasně ukončena.

!! – stav po deseti kolech.

