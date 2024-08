Dva zápasy a slušný zisk čtyř bodů. Navíc proti soupeřům, kteří rozhodně patří mezi to kvalitnější, co elitní krajská fotbalová soutěž mužů na Vysočině nabízí. Rapotice loni skončily šesté, Chotěboř už třetí ročník po sobě hodlá bojovat o příčky nejvyšší.

Zisk čtyř bodů ze šesti možných je pro Šebkovice dobrým počinem do dalších bojů. „Jsem rád, že jsme do sezony vstoupili tak, jak jsme do ní vstoupili. Ta úvodní dvě kola něco naznačila, my se hlavně seznamujeme se soupeři a jejich kvalitou,“ prozradil Deník dlouholetý kouč celku z Třebíčska Lubomír Venhoda.

Tři roky, kdy jeho ovečky působily v nižší krajské soutěži, ovšem nejsou tak dlouhou dobou. Navíc určitou zkušenost s 5. ligou už předtím nasbíraly. „Už během loňské zimní přípravy jsme si vyzkoušeli dva duely proti celkům z této soutěže, takže jsme se s jejich kvalitou už tehdy konfrontovali. A musím říci, že jsme nedopadli úplně špatně,“ popisoval.

Oba úvodní duely Šebkovic měly naprosto odlišný průběh. Na úvod přišla po divokém průběhu do jisté míry překvapivá výhra 4:3 v Rapoticích. „Góly jsme inkasovali po našich chybičkách, ale na druhé straně jsme dokázali pokaždé reagovat. Prosadili jsme se navíc dobrou hrou směrem nahoru a v závěru měli trošku štěstí, když jsme vstřelil vítěznou branku,“ přiznal Venhoda.

O týden později se jeho mužstvo rozešlo s favorizovanou Chotěboří v domácí premiéře bezbrankovou remízou. „O kvalitách tohoto ambiciózního týmu se vůbec nemusíme bavit. My jsme ale byli zodpovědní odzadu, balon samozřejmě více drželi hosté, ale my je takřka nepouštěli do vyložených příležitostí. Naopak sami jsme měli nadějné brejkové útoky. Takticky kluci zvládli zápas velmi dobře,“ lebedil si.

Přes léto přitom žádné velké posilování kádru neprobíhalo. „Zpátky se vrátil Martin Rygl, což je odchovanec z naší líhně. Z Třebíče pak dorazil Honza Uličný. Dva talentovaní chlapci pak do kabiny přišli z našeho dorostu, ty postupně zapracováváme,“ popisoval.

Cíl Šebkovic je typicky nováčkovský. „Chceme soutěž udržet a nějak se v ní usadit, aby neměli nějaké větší problémy. Vyšší cíle nemáme, to bychom museli posilovat úplně jiným způsoben. Naše cesta je ale daná, filozofie klubu se ani postupem nikterak nemění. Rozhodně však nechceme být na chvostu tabulky,“ neskrýval.

Bodový cíl pro první polovinu ročníku mají v kabině nováčka daný. „Pokud po podzimu nemáte více jak patnáct bodů, tak se dá říci, že za moc nestál. Aby mohla dobře proběhnout zimní příprava, potřebujete mít bodů patnáct plus, ideálně ke dvaceti, aby se šlo do jara klidněji,“ upozornil Venhoda.