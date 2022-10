V současnosti pod hlavičkou FKM Vysočina Jihlava fungují tři oddíly. Mladší a starší žákyně plus dorostenky. Nejvyšší soutěž hrají starší žákyně. „Dorostenky nastupují v druhé lize v Čechách, kde je dvanáct týmů,“ prozradil trenér Petr Benedikt. „Starší žákyně hrají první ligu, kterou převzaly po nás. Je to pro ně těžší, protože jsou to loňské mladší žákyně a do téhle soutěže byly natvrdo hozeny. Pohybují se okolo osmého devátého místa z deseti a mají za úkol soutěž udržet, aby si ji zahrály i příští rok. To už by měly určitě i vyšší ambice.“

Dívky FKM v soutěžích

- 2. liga dorostenek (Čechy)

- 1. liga starších žákyň (Čechy)

- OP mladších žáků (Jihlava)

Mladší žákyně hrají v současnosti chlapecký okresní přebor Jihlavska. Také ony by měly do budoucna působit v soutěžích v Čechách. „Moravské soutěže jsou nyní početně slabé, tam jsou v některých kategoriích například jen dva tři týmy. My jsme proto naši účast směrovali do Čech, kde působí více týmů a jsou kvalitnější,“ vysvětluje Benedikt.

Postupně budovaná struktura dívčí kopané v Jihlavě nese první sladké ovoce v podobě nadějných výkonů nejstaršího celku v hierarchii. Dorostenky mají za sebou osm odehraných zápasů a bez ztráty bodu vévodí tabulce. „Nejcennější byla výhra 1:0 nad Libercem, který je asi nejsilnějším soupeřem v soutěži. Neříkám, že jsme byli lepší, ale naše holky jsou neskutečné bojovnice a chtěly víc vyhrát,“ těší trenéra.

Ještě větší naděje vzbuzuje fakt, že tento tým má ve své kategorii velikou perspektivu. „Třináct holek z osmnáctičlenného kádru je ročník 2007, takže v tomto složení mohou nastupovat v dorostu další dvě sezony. Věřím, že jejich progres může být ještě hodně velký,“ doufá Benedikt, který pracuje s talenty doslova z celého kraje: „Z Jihlavy jsou v kádru snad jenom tři holky, ostatní dojíždí z okolí. Z Třebíče, Okříšek, Třeště, Stonařova, Štoků, Puklic, dokonce i ze Žďáru nad Sázavou a Měřína,“ vypočítává.

Pokud u kopané vydrží, mohou se v Jihlavě těšit na oprášenou slávu ženského fotbalu. „Myšlenka postavit znovu i ženský tým v Jihlavě určitě je,“ potvrzuje Benedikt. „Děláme pro to všechno, aby situace k tomu dospěla. Musíme k tomu dojít postupně. Snad u toho holky vydrží i v dospělosti. To je náš velký cíl do budoucna.“