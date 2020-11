Hosté nedorazili k duelům kvůli koronaviru, ale bez důležitého potvrzení od krajské hygienické stanice. „Rozhodnutí nás mrzí. My jsme situaci konzultovali s hygienou a dostali jsme doporučení, abychom raději nepokoušeli osud a k zápasu nejeli,“ uvedl trenér Šebkovic Lubomír Venhoda, kterého ještě více ale mrzí ukončení podzimní sezony. „Sice vzhledem k nemocem a zraněním jsme v těžké situaci, ale konce podzimu se nám poslední dobou dařily.“

Derby desátého kola krajského přeboru by rádi odehráli i náměšťští hostitelé. „Soupeř se rozhodl nepřijet a doplatil na to. V ruce přitom toho moc neměli. Chtěli jsme hrát, bohužel to ale jinak skončit nemohlo. Pevně věřím, že bychom ale utkání zvládli vítězně,“ vyjádřil se trenér Náměště Petr Kylíšek.

Tři body a skóre 3:0 si připíšou do tabulky 1. A třídy Kouty. „Byla to hotová věc, zní z tábora domácích.“

Spory nebyly. „My jsme to čekávali,“ věděl s předstihem trenér Moravce Lukáš Broža.