Premiérového vítězství v tomto ročníku krajského přeboru Vysočiny se v sobotním utkání čtvrtého kola dočkali fotbalisté Okříšek. Náměšť nad Oslavou doma po kvalitním výkonu zdolali výsledkem 3:1.

Zatímco hráči Žirovnice (v bílých dresech) o víkendu brali tři body, Náměšť (v zeleném) vyšla v Okříškách naprázdno. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Domácímu celku vyšel výborně nástup do utkání. Už ve druhé minutě hry se po rohovém kopu prosadil Benda a poslal Okříšky do vedení. To na první výhru čekající celek notně uklidnilo a především v osobních soubojích měli jeho hráči navrch.