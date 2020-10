Stačila první desetiminutovka a bylo po zápase. Očekávané derby šestého kola MS divize žen ve skupině C ovládly podle očekávání zkušenější Okříšky. Výraznou postavou vítězek byla se dvěma góly Ivana Hrochová.

Přípravné utkání FC Žďas Žďár nad Sázavou a FC Hlinsko ze dne 9. února 2020. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Okresní derby zvládly ženy Okříšek na výbornou. Hostujícímu týmu skvěle vyšel začátek utkání. Nejprve se prosadila z hranice šestnáctky Hrochová, poté z přehledem proměnila penaltu Nováčková a za deset minut to bylo již o tři branky, to když se krásně trefila Kazatelová. Okříšky přidaly do poločasu ještě jednu branku zásluhou Hrochové. Ve druhé půlce se na gól čekalo dlouho. Hostující hráčky se předháněly v zahazování i těch nejvyloženějších šancí a až v 68. minutě se trefila z dálky Dohnalová. Domácí „Fošce“ se v závěru ještě podařilo vstřelit čestný úspěch, ale to už nic nemohlo změnit na jasné výhře Okříšek.