FOTBALOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ Bravo. Tři sezony a tři postupy. Tak úchvatná je bilance dnes již jasného hegemona fotbalu v Třebíči. Na podzim se mladý, tedy nepříliš zkušený, ale nesmírně kvalitní mančaft s elitní krajskou soutěží ještě sžíval. Na jaře, byť i zde se nevyvaroval výpadků, už ale byl mnohem dominantnější. Bezesporu ostuda, že se šest let v pomalu čtyřicetitisícovém městě nehrála republiková soutěž, je konečně zažehnána. Teď už jen, aby nastolený trend pokračoval. „Kádr je potřeba do divize posílit,“ neskrýval kouč Fošky Tomáš Franěk.

SK HUTAMAKI OKŘÍŠKY

Skvělá sezona. Fotbalisté Okříšek už loni prokazovali, že nejsou mezi krajskou smetánkou jen do počtu. V uplynulém ročníku dlouho proháněli dvojici největších favoritů, když se opět mohli opřít o kvalitní defenzivu a ostrostřelce Benceho na hrotu útoku. Druhé místo je pro svěřence ostříleného trenéra Vladimíra Hekerleho odměnou za solidní práci.

DIVIZNÍ OHLÉDNUTÍ I: Slovan si loni napravil reputaci, příjemně překvapila Polná

SLOVAN KAMENICE NAD LIPOU

Už ve své nováčkovské sezoně fotbalisté Kamenice ukázali, že nehodlají být v přeboru jen do počtu. Letní výměna na trenérském můstku pak mužstvo postrčila ještě na vyšší level. Kouč Zbyněk Jaroš se vydal s mužstvem podobnou cestou, jakou už kráčejí delší dobu v Třebíči či Chotěboři. Co to znamená? Pracovat v první řadě na herním projevu, výsledky se pak dostaví. A stalo se. Pokud zůstane vyzrálý kádr pohromadě, může v následujícím ročníku klidně zabojovat o příčku nejvyšší.

FC CHOTĚBOŘ

Paradoxně nakonec až čtvrtý skončil největší soupeř postupující FŠ Třebíč. Fotbalisté Chotěboře se ovšem nemají zač stydět. Až do předposledního kola byli stále ve hře o titul, přišli o něj až ve strhujícím vzájemné duelu právě s pozdějším vítězem, kde se ovšem za prohru 3:5 vůbec nemuseli stydět. Na ten zápas se bude ještě dlouho vzpomínat. Pro tým kormidelníka Martina Jakeše platí to samé, co pro Kamenici, za rok už z toho klidně může být příčka nejvyšší…

TJ SAPELI POLNÁ

Potvrzení již vydobytých pozic. Jinak se páté místo Sapeláků zřejmě nazvat nedá. Kádr prošpikovaný zkušenými hráči, z nichž si řada zahrála v minulosti i vyšší soutěž, se prakticky celý rok pohyboval jen těsně za elitní čtyřkou přeboru. V závěru ročníku pak Polná výrazně ovlivnila záchranářské boje, když třeba v posledním kole nepřipustila žádné spekulace a na hřišti Ledče, které tři body stačily k záchraně, dokázala zvítězit.

DIVIZNÍ OHLÉDNUTÍ II: Žďár zklamal, naopak Speřice si dál píší krásnou pohádku

FC RAPOTICE

Příjemné překvapení číslo jedna. V předchozí sezoně se celek z Třebíčska jen horko těžko zachraňoval. Jenže v létě přivedl na kraj zálohy třetí ligou protřelého Petra Ošmeru a začaly se dít věci. Hned úvodní výhra 5:2 v Nové Vsi hráče Rapotic nakopla a ti pak po celou sezonu drželi umístění v horní polovině tabulky. Konečná šestá příčka je více než solidním počinem.

SLAVOJ PACOV

Příjemné překvapení číslo dva. Dva postupy v řadě katapultovaly hráče Slavoje z I. B třídy až mezi krajskou elitu. A v ní se nováček představil v ryze pozitivním světle. Především v domácím prostředí, kde se mohl opřít o silné fanouškovské zázemí, byl hodně dominantní. Body se však postupně naučil vozit i z venkovního prostředí, takže není překvapením, že se udržel, sice na jejím úplném konci, ale přesto v horní polovině tabulky uplynulé sezony. Pozor, druhá sezona po postupu však bývá těžší než ta premiérová…