Naposledy sílu Sapeláků pocítili fotbalisté Bedřichova, kteří doma sobotní vzájemný duel prohráli 0:3. „První velkou šanci zápasu měl soupeř, ale náš gólman ji zlikvidoval. Kdo ví, jak by se utkání vyvíjelo, pokud by Bedřichov skóroval jako první,“ spekuloval.

„Přiznám se, že jsme očekávali, že směrem dopředu to od nás nebude špatné. Je ovšem nutné říci, že vysoký počet vstřelených branek je také za cenu hodně obdržených. V obou těchto statistikách jsme hodně vysoko,“ popisoval.

Byť se výkony obranné řady Polné zlepšily, ideální to prý ještě pořád není. „Pomyslný vrchol přišel ve druhém kole v Třebíči. Ta prohra 1:5 byla úplně zbytečná. Na druhou stranu nám to jasně ukázalo, že něco musíme udělat. Od té doby naše defenzivní hra k něčemu vypadá, byť některé chyby se ještě objevují,“ neskrýval.

Svá slova dále rozvedl. „Po té dlouhé covidové přestávce jsme až v prvních mistrovských zápasech zjistili, že nám vypadlo šest ze sedmi obránců. Pořád jsme si mysleli, že to nějak půjde, ale ono to nešlo,“ prozradil.

Příčina progresu je jednoduchá. „Dali jsme dohromady naši defenzivu, to bylo naprosto zásadní,“ vysvětloval kouč Sapeláků Jiří Babínek.

První dvě kola nové sezony – prohry 0:5 a 1:5. Doslova hrůzostrašný vstup do ročníku prožili hráči Sapeli Polná. Poté však šly jejich výkony nahoru a z posledních pěti utkání ztratili pouze dva body.

