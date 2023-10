Tak tomu se říká šou s velkým Š. To, co předvedli hráči Fotbalové školy Třebíč v nedělním utkání 11. kola krajského přeboru Vysočiny, snad ani jiné přirovnání nesnese. Mužstvo Slavoje Žirovnice totiž doslova potupili málo vídaným debaklem 10:0! „Do prvního gólu přitom hosté nehráli zle, ale pak se úplně položili,“ popisoval trenér FŠ Třebíč Tomáš Franěk.

Více než polovinu hrací doby úvodní pětačtyřicetiminutovky nedělního duelu se čekalo na vstřelený gól. „Žirovnice hrála do pětadvacáté minuty velmi dobře, vytvořila si dokonce tři vyložené příležitosti. Stejně jako my ty naše dvě je ale zahodila,“ komentoval Franěk.

Klíčový okamžik pak přišel ve 25. minutě. „Hosté zahráli mizerně malou domů, Tomáš Hobza ji vystihl a poslal nás do vedení. Hráči Žirovnice se poté položili a my ještě do poločasové přestávky přidali další tři zásahy,“ pochvaloval si trenér „Fošky“.

Na konečném výsledku 10:0 měli největší podíl Vojtěch Dlouhý a Tomáš Hobza, shodně autoři hattricku.

Právě druhý jmenovaný se stává střeleckou jistotou nováčka elitní krajské soutěže na Vysočině. „Když to trošku zjednoduším, tak od Tomáše se na hrotu útoku branky očekávají. Je ale pravdou, že se postupně stal naší hlavní střeleckou oporou, je na něm v tomto směru spolehnutí, za což jsme moc rádi,“ usmíval se.

V nesmírně mladém kádru se ale do role vůdců postupně vypracovávají i jiní hráči. „Třeba Radek Adamec se stává takovým tichým lídrem mužstva. Z pozice krajního beka dokáže zaútočit, nebojí se na sebe vzít zodpovědnost,“ potěšilo Fraňka.

Vstřelených 43 branek za odehraných deset kol, to je málo vídaná bilance. Od čtvrtého kola, kdy doma po prohře v Nové Vsi třebíčští fotbalisté smolně podlehli také Bystřici nad Pernštejnem, přišel velký progres.

Z posledních šesti utkání ztratil jeden z hlavních aspirantů na postup do divize pouze dva body za remízu s Kamenicí. Sapeli inkasovalo tři branky, Ledeč nad Sázavou osm, Rapotice pět, Pacov čtyři a naposledy již zmíněná Žirovnice deset.

V tabulce krajského přeboru tak Fotbalová škola vystoupala na druhé místo, se ztrátou jen dvou bodů na vedoucí Okříšky. „Možná nám ten ne úplně vydařený úvod paradoxně trošku pomohl. Hráči, ale také i my trenéři jsme si na vyšší soutěž museli zvyknout,“ uznal.

Fotbal se hraje na góly, právě v tomto směru je největší rozdíl oproti začátku sezony. „My jsme ani v těch prvních kolech nehráli zle, ale trápili jsme se v koncovce. Poslední týdny je naše efektivita na úplně jiné úrovni,“ lebedil si.

V závěrečných třech podzimních kolech FŠ Třebíč postupně přivítá doma béčko Žďáru, zavítá na půdu rezervy Vrchoviny a první poloviny sezony zakončí tahákem proti Chotěboři. „Na každého soupeře se chystáme stejně. Nechceme nikoho podcenit, takže neřešíme, kdo proti nám zrovna nastoupí,“ zdůraznil Franěk.