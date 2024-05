Góly začaly padat až po změně stran, ale jen výhradně do branky jeho mužstva. „Paradoxně jsme přitom posílili útok, jenže Nová Ves nás potrestala po rychlých akcích, které však vyplynuly z našich zbytečných ztrát,“ popisoval.

První branka padla krátce po uplynutí hodiny hry. „Vhazovali jsme aut, ale zahráli jsme tu situaci takovým způsobem, že hosté po rychlém kontru otevřeli skóre zápasu,“ kroutil hlavou.

Také druhý gól přišel po chybě domácího souboru. „Myslím, že to bylo opět po našem autovém vhazování. Nejsme schopní takové jednoduché situace odehrát bez problémů. Zápas jsme ale nezabalili, dál jsme si vytvářeli šance, jenže nám tentokrát prostě nebylo přáno,“ uvědomoval si Procházka.

Prohra 0:3 je velkou komplikací Bystřice v jejích záchranářských bojích. „Byl to trošku paradox, protože my jsme v pátek konečně hráli slušný fotbal, solidně jsme kombinovali. Bylo to určitě naše nejlepší jarní utkání v domácím prostředí, jenže když nedáme ani gól, nemůžeme uspět,“ přemítal.

Nečekané tři body z Okříšek tak najednou částečně ztratily svoji cenu. „To, co jsme tam získali, jsme teď doma pro změnu ztratili. Přitom jsme nastoupili v nejsilnější možné sestavě, nikoho lepšího už jsem postavit nemohl,“ zdůraznil kormidelník Bystřice.

V posledních čtyřech kolech tak čeká jeho tým ještě pořádná honička. „Je to pro nás komplikace, o záchranu budeme bojovat až do posledního kola, jsme pořád v problémech. Věřím ale, že to nějak zvládneme, protože naše výkonnost má stoupající tendenci, to se musí otočit. Po prohře s Novou Vsí jsme všichni byli zklamaní, ale musíme bojovat dál,“ pousmál se Procházka.