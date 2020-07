Po demolici Náměště poměrem 7:0 ve druhém kole jsou Rapotice favoritem zápasu. „Ten výsledek ovšem vůbec nelze brát v potaz. Náměšť totiž nastoupila pouze s béčkem a několika dorostenci,“ vysvětloval asistent trenéra Rapotic Karel Kovařík.

Jeho mančaft v pátek nebude kompletní. Přesto by si chtěl v souboji celků z 1. A třídy vybojovat postup. „Na Kouty se těšíme. Věříme, že to bude kvalitnější soupeř než Náměšt B. Chceme vyhrát a postoupit do jarní části soutěže. Nebude to však jednoduché, chybět budou hned čtyři hráči,“ přiznal Kovařík.

V ještě horším rozpoložení však půjde do zápasu mužstvo Koutů. „ Nedohodli jsme se s Rapoticemi na optimálním termínu, proto jsme přistoupili na ten, který nám nejméně ublíží. Chybí mi sedm hráčů, proto k zápasu jedeme s hráči béčka a dorostu,“ mračil se trenér Koutů Petr Munduch.

Flintu do žita ovšem dopředu nehází. „O postup se chceme poprat, můžeme jen překvapit. Navíc mi tito hráči mohou ukázat, zda na to mají. Proti kvalitnímu soupeři se ukáže, zda budou příslibem do budoucna.“