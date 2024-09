Není to tak dlouho, co fotbalový klub SK Kouty nastupoval mezi krajskou elitou. Ta doba je však nenávratně pryč, od srpna totiž působí na nejnižší krajské úrovni, ve východní skupině 7. ligy.

A ani zde to není žádná sláva. Pět bodů po pěti kolech v tabulce znamená desátou příčku. „V rámci možností musím říci, že to asi odpovídá našim možnostem. Po sestupu ze šesté ligy v týmu skončila spousta kluků, proto jsme počítali, že to ani o třídu níže nebude žádná hitparáda,“ přiznal trenér Koutů Petr Munduch.

Současně ovšem neskrýval, že výsledky čekal o něco lepší. „Čekal jsem, že těch bodů budeme mít přece jenom více. Na druhou stranu to asi vzhledem k těm okolnostem je prostě realita. Hlavně odchod kluků Salákových je enormně znát. Nedalo se moc počítat, že to od nás bude lepší,“ krčil rameny.

Nebýt sestupu, zůstal by v Koutech výrazně kvalitnější mančaft. „My jsme se chtěli zachránit, pak by asi ti hráči neodešli, respektive neskončili. Bohužel jsme na jaře nedokázali dohnat totálně nepodařený loňský podzim, kdy jsme získali pouze sedm bodů,“ litoval Munduch.

Co bylo příčinou tak obrovské loňské mizérie? „Měli jsme spoustu zraněných, snad v žádném utkání jsme nebyli kompletní. Někdy jsem byl na lavičce sám jako případný jediný náhradník. Jaro se nám povedlo, myslím, že bodově jsme patřili k nejlepším týmům, ale ztrátu už se nepodařilo dohnat,“ přisvědčil.

Na brzký návrat do šesté ligy to tak nyní nevypadá. „My se snažíme hrát s místními kluky, zapojili jsme několik chlapců z béčka. Jestli to ale bude pro nás dobrá soutěž, to se teprve uvidí. Klidně se tak může stát, že si na jaře řekneme, že i ze sedmé ligy sestoupíme, protože tu není kvalitní kádr,“ připustil lodivod Koutů.

Po dvou úvodních prohrách s Rozsochami a Náměští si Kouty připsaly dvě remízy, naposledy pak dovezly tři body z Přibyslavic za výhru 3:2. Šest z osmi přesných zásahů obstaral Jakub Havelka. „Spolu s Parmou, Roušarem či Semerádem sice asi patří k tahounům, ale jeho produktivita by mohla být mnohem lepší. Třeba v Rozsochách šel za úvodních dvacet minut pětkrát sám na branku soupeře, ale neskóroval ani jednou. Kdyby těch gólů dával více, možná jsme teď na úrovni vedoucí Náměště,“ přemítal Munduch.

Jedno jméno nad ostatní přesto vyzdvihl. „Nás hlavně drží nad vodou výborný gólman Patrik Růžička. Ten nemá v této soutěži co dělat, ale naštěstí nechce nikam jinam jít. Jsme proto rádi, že ho máme, jinak bychom na tom byli mnohem hůř,“ zdůraznil.

Úroveň nejnižší krajské soutěže na Vysočině šla podle slov zkušeného trenéra hodně dolů. „S tím, když jsem ji před dvanácti či patnácti lety hrál s Měřínem, se to vůbec nedá srovnávat. Nechci se nikoho dotknout, ale je to totální degradace fotbalu. Spousta klubů jen nakopává, chybí kvalitní hráči, je smutné, kam ta soutěž poklesla,“ kabonil se.

V neděli se Kouty představí na stadionu Moravských Budějovic. „Kromě Náměště a Želetavy soupeře v této soutěži neznám. Protože ale Budějovice trénuje Petr Kylíšek, očekávám jeho tradiční styl. To znamená zaparkovaný autobus devíti borců před vlastním vápnem a jediného vpředu, který bude čekat na brejky. A jak to tak pokaždé bývá, když proti Kylíškovi s nějakým týmem hraji, určitě jim tam něco padne,“ pousmál se Munduch.